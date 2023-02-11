Минобороны подтвердило удары беспилотниками по объектам энергетики на Украине
Вооруженные силы РФ 10 февраля нанесли массированный удар высокоточным оружием по критически важным объектам энергетики на Украине, его цели достигнуты, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
Российские военные, как отмечается, нанесли удар «высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования», а также беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам системы энергетики, которые обеспечивают работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины.
«Все назначенные объекты поражены. Остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса», – говорится в сообщении.
Помимо этого, по данным оборонного ведомства, удалось заблокировать переброску железнодорожным транспортом иностранного вооружения, боеприпасов и резервов в районы боевых действий.
Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак утром 11 февраля сообщил, что регион атаковали беспилотники: были поражены два энергетических объекта в Криворожском районе и один – в Никопольском.
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» также сообщала об обстреле нескольких объектов высоковольтной инфраструктуры «в восточном, западном и южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях». В «Укрэнерго» отметили, что применяют аварийные отключения, чтобы сохранить энергосистему страны, и призвали жителей оставаться в укрытиях.
Минобороны России начиная с 10 октября 2022 г. регулярно сообщает о ракетных ударах по объектам военного управления и инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин тогда заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позже на территории этих регионов было введено военное положение.