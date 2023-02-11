Минобороны подтвердило удары беспилотниками по объектам энергетики на Украине

Минобороны России начиная с 10 октября 2022 г. регулярно сообщает о ракетных ударах по объектам военного управления и инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин тогда заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.