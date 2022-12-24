«Укрэнерго» сообщила о прекращении выработки на одной электростанции

Ранее Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара 16 декабря по системам военного управления, ОПК и объектам энергетики Украины. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате удара была сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий. Кроме того, были остановлены оборонные предприятия Украины, где производили и ремонтировали вооружения. Разрушения на гражданских объектах в ведомстве объяснили «непрофессиональными действиями» украинских расчетов ПВО.