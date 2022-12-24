«Укрэнерго» сообщила о прекращении выработки на одной электростанции
На Украине одна из электростанций прекратила выработку энергии в результате повреждений, наиболее сложная ситуация складывается в Киевской области, а также на юге и востоке страны, сообщила пресс-служба национальной энергетической компании «Укрэнерго».
«На 24 декабря в энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработку одна из электростанций», — сообщила компания в своем Telegram-канале.
По данным «Укрэнерго», в стране в результате повреждений магистральных сетей продолжает действовать ряд ограничений в системе передачи электроэнергии. До всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений, уточнила компания. Ремонтные работы на объектах энергетической инфраструктуры там, где возможно, идут круглосуточно, говорится в сообщении.
10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.
Ранее Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара 16 декабря по системам военного управления, ОПК и объектам энергетики Украины. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате удара была сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий. Кроме того, были остановлены оборонные предприятия Украины, где производили и ремонтировали вооружения. Разрушения на гражданских объектах в ведомстве объяснили «непрофессиональными действиями» украинских расчетов ПВО.