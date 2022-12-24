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«Укрэнерго» сообщила о прекращении выработки на одной электростанции

Ведомости

На Украине одна из электростанций прекратила выработку энергии в результате повреждений, наиболее сложная ситуация складывается в Киевской области, а также на юге и востоке страны, сообщила пресс-служба национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«На 24 декабря в энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработку одна из электростанций», — сообщила компания в своем Telegram-канале.

По данным «Укрэнерго», в стране в результате повреждений магистральных сетей продолжает действовать ряд ограничений в системе передачи электроэнергии. До всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений, уточнила компания. Ремонтные работы на объектах энергетической инфраструктуры там, где возможно, идут круглосуточно, говорится в сообщении.

10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.

Ранее Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара 16 декабря по системам военного управления, ОПК и объектам энергетики Украины. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате удара была сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий. Кроме того, были остановлены оборонные предприятия Украины, где производили и ремонтировали вооружения. Разрушения на гражданских объектах в ведомстве объяснили «непрофессиональными действиями» украинских расчетов ПВО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных