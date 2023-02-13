Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Красная Гора в ДНР

Накануне, 12 февраля, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что штурмовые отряды ЧВК взяли под свой контроль расположенный под Артемовском (украинское название – Бахмут) поселок Красная Гора. Он также сообщил, что «на Бахмуте нет никого», а в радиусе примерно 50 км есть только бойцы ЧВК, которые, как ожидает Пригожин, возьмут город.