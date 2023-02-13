Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Красная Гора в ДНР
Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке ракетных войск и артиллерии взяли под контроль населенный пункт Красная Гора в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.
«На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск освободили населенный пункт Красная Гора Донецкой народной республики», – говорится в сводке оборонного ведомства.
Накануне, 12 февраля, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что штурмовые отряды ЧВК взяли под свой контроль расположенный под Артемовском (украинское название – Бахмут) поселок Красная Гора. Он также сообщил, что «на Бахмуте нет никого», а в радиусе примерно 50 км есть только бойцы ЧВК, которые, как ожидает Пригожин, возьмут город.
7 февраля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные освободили семь населенных пунктов на донецком и запорожском направлениях в ходе спецоперации на Украине. Речь идет о населенных пунктах Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка. По словам министра обороны, в настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска.