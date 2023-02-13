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Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Красная Гора в ДНР

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Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке ракетных войск и артиллерии взяли под контроль населенный пункт Красная Гора в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

«На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск освободили населенный пункт Красная Гора Донецкой народной республики», – говорится в сводке оборонного ведомства.

Накануне, 12 февраля, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что штурмовые отряды ЧВК взяли под свой контроль расположенный под Артемовском (украинское название – Бахмут) поселок Красная Гора. Он также сообщил, что «на Бахмуте нет никого», а в радиусе примерно 50 км есть только бойцы ЧВК, которые, как ожидает Пригожин, возьмут город.

Ранее по теме: Пригожин заявил о взятии бойцами ЧВК «Вагнер» поселка Красная Гора

На прошлой неделе – 10 февраля – Минобороны сообщило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Двуречное в Харьковской области. 4 февраля оборонное ведомство сообщило, что российские военнослужащие вытеснили с западных окраин поселка Двуречное украинских военных.

7 февраля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные освободили семь населенных пунктов на донецком и запорожском направлениях в ходе спецоперации на Украине. Речь идет о населенных пунктах Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка. По словам министра обороны, в настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска.

Ранее по теме: Шойгу рассказал о взятии под контроль семи населенных пунктов в ходе спецоперации

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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