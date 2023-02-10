Минобороны сообщило о взятии под контроль Двуречного в Харьковской области

7 февраля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные освободили семь населенных пунктов на Донецком и Запорожском направлениях в ходе спецоперации на Украине. Речь идет о населенных пунктах Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка. По словам министра обороны, в настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска.