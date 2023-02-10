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Минобороны сообщило о взятии под контроль Двуречного в Харьковской области

Ведомости

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Двуречное в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

«На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Двуречное Харьковской области», – говорится в сводке оборонного ведомства.

В Минобороны также сообщили, что армейская авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Гряниковка и Берестовое Харьковской области. На этом направлении потери противника составили свыше 70 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, две боевые машины пехоты, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30.

4 февраля оборонное ведомство сообщило, что российские военнослужащие вытеснили с западных окраин поселка Двуречное Харьковской области украинских военных. В Минобороны также сообщали, что армейская авиация и артиллерия нанесли поражение формированиям 92-й механизированной бригады ВСУ в районах Крахмального и Берестового Харьковской области.

Ранее по теме: Шойгу рассказал о взятии под контроль семи населенных пунктов в ходе спецоперации

7 февраля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные освободили семь населенных пунктов на Донецком и Запорожском направлениях в ходе спецоперации на Украине. Речь идет о населенных пунктах Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка. По словам министра обороны, в настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска.

Ранее по теме: В ДНР сообщили о закреплении российских войск на окраинах Угледара

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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