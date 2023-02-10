Минобороны сообщило о взятии под контроль Двуречного в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Двуречное в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.
«На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Двуречное Харьковской области», – говорится в сводке оборонного ведомства.
В Минобороны также сообщили, что армейская авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Гряниковка и Берестовое Харьковской области. На этом направлении потери противника составили свыше 70 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, две боевые машины пехоты, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30.
4 февраля оборонное ведомство сообщило, что российские военнослужащие вытеснили с западных окраин поселка Двуречное Харьковской области украинских военных. В Минобороны также сообщали, что армейская авиация и артиллерия нанесли поражение формированиям 92-й механизированной бригады ВСУ в районах Крахмального и Берестового Харьковской области.
7 февраля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные освободили семь населенных пунктов на Донецком и Запорожском направлениях в ходе спецоперации на Украине. Речь идет о населенных пунктах Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка. По словам министра обороны, в настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска.