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Минобороны сообщило о потерях ВСУ после ударов на Донецком направлении

Ведомости

В результате наступательных действий ВС России на Донецком направлении украинская сторона потеряла до 60 военнослужащих, установку РСЗО «Град» и четыре гаубицы «Мста-Б», сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ», – рассказали там.

На остальных направлениях российские артиллерия и авиация продолжили наносить удары по позициям ВСУ. Так, на Купянском направлении под огонь ВС РФ попали скопления живой силы и техники в районе села Новоселовское в ЛНР и четырех сел в Харьковской области, потери украинской стороны составили до 70 военных и несколько автомобилей.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска нанесли комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара в ДНР, а также сел Левадное и Орехово в Запорожской области.

На Краснолиманском направлении были нанесены удары по позициям ВСУ под населенными пунктами Терны и Красный Лиман в ДНР, а также Стельмаховки в ЛНР, потери Украины составили до 100 военнослужащих, гаубица Д-30, а также одна РСЗО «Град».

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На Херсонском направлении были уничтожены два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области и Веселое Днепропетровской области, а также гаубица «Мста-Б».

13 февраля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль поселка Красная Гора в ДНР. 7 февраля министр обороны Сергей Шойгу перечислил освобожденные населенные пункты в ДНР за последнее время, среди них — Соледар, Клещеевка, Николаевка и др. По словам министра обороны, боевые действия в районах Угледара и Артемовска развиваются успешно.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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