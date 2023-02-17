В Киеве призвали к эвакуации жителей Артемовска
Жителей Артемовска (украинское название – Бахмут) призвали эвакуироваться из города как можно скорее. Об этом сообщила вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале.
«Обращаюсь к гражданским, которые до сих пор находятся в Бахмуте. Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотичными гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться», – сказано в сообщении.
По словам Верещук, в Артемовске идут тяжелые бои, в городе находятся около 6000 человек мирного населения. Она подчеркнула, что оставаться в городе – значит подвергать опасности себя и своих близких и создавать дополнительные проблемы силам обороны и безопасности Украины, поскольку «они вынуждены постоянно учитывать вашу безопасность».
В конце января президент Украины Владимир Зеленский указывал на тяжелое положение в районе Артемовска. По его словам, город находится под постоянным обстрелом.
15 февраля Минобороны России сообщило о продолжении наступления на донецком направлении, на нем противник за сутки потерял до 190 военнослужащих. 13 февраля российские военные взяли под контроль населенный пункт Красная гора в ДНР. На следующий день, 16 февраля, советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о взятии всех высот в окрестностях Артемовска.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Артемовск будет окружен в марте – апреле. 14 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби допустил отступление украинских войск из Артемовска. Он добавил, что прогресс российской армии – это, «безусловно, правда», и сообщил, что не знает, как будут развиваться события.