В Киеве призвали к эвакуации жителей Артемовска

По словам Верещук, в Артемовске идут тяжелые бои, в городе находятся около 6000 человек мирного населения. Она подчеркнула, что оставаться в городе – значит подвергать опасности себя и своих близких и создавать дополнительные проблемы силам обороны и безопасности Украины, поскольку «они вынуждены постоянно учитывать вашу безопасность».