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В Киеве призвали к эвакуации жителей Артемовска

Ведомости

Жителей Артемовска (украинское название – Бахмут) призвали эвакуироваться из города как можно скорее. Об этом сообщила вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

«Обращаюсь к гражданским, которые до сих пор находятся в Бахмуте. Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотичными гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться», – сказано в сообщении. 

По словам Верещук, в Артемовске идут тяжелые бои, в городе находятся около 6000 человек мирного населения. Она подчеркнула, что оставаться в городе – значит подвергать опасности себя и своих близких и создавать дополнительные проблемы силам обороны и безопасности Украины, поскольку «они вынуждены постоянно учитывать вашу безопасность».   

В конце января президент Украины Владимир Зеленский указывал на тяжелое положение в районе Артемовска. По его словам, город находится под постоянным обстрелом. 

15 февраля Минобороны России сообщило о продолжении наступления на донецком направлении, на нем противник за сутки потерял до 190 военнослужащих. 13 февраля российские военные взяли под контроль населенный пункт Красная гора в ДНР. На следующий день, 16 февраля, советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. 

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Артемовск будет окружен в марте – апреле. 14 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби допустил отступление украинских войск из Артемовска. Он добавил, что прогресс российской армии – это, «безусловно, правда», и сообщил, что не знает, как будут развиваться события.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных