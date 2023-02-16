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Минобороны сообщило об уничтожении до 135 украинских военных на донецком направлении

Ведомости

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 135 военных на донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«На Донецком направлении в ходе наступательных действий и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожены до 135-ти украинских военнослужащих», — говорится в сводке от 16 февраля.

На том же направлении Вооруженные силы (ВС) РФ поразили две установки РСЗО HIMARS, три танка, две гаубицы Д-20 и Д-30, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. На купянском направлении противник потерял до 65 военнослужащих, на краснолиманском — более 100, а на южнодонецком и запорожском — свыше 55.

В Минобороны отметили, что на херсонском направлении ВС РФ уничтожили самоходную гаубицу «Акация» и гаубицу «Мста-Б», также были поражены четыре склада боеприпасов противника. В Харьковской области российские военные сбили украинский вертолет Ми-8.

Накануне, 15 февраля, ведомство сообщило о продолжении наступления на донецком направлении, на нем противник за сутки потерял до 190 военнослужащих. 13 февраля российские военные взяли под контроль населенный пункт Красная гора в ДНР.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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