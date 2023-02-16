Минобороны сообщило об уничтожении до 135 украинских военных на донецком направлении

На том же направлении Вооруженные силы (ВС) РФ поразили две установки РСЗО HIMARS, три танка, две гаубицы Д-20 и Д-30, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. На купянском направлении противник потерял до 65 военнослужащих, на краснолиманском — более 100, а на южнодонецком и запорожском — свыше 55.