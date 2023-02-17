Минобороны сообщило о ракетном ударе по обслуживающим ВСУ предприятиям
Российские войска нанесли 16 февраля ракетный удар по предприятиям, поставлявшим топливо и боеприпасы ВСУ, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
«16 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям, обеспечивавшим вооруженные силы Украины топливом и боеприпасами», – говорится в сообщении.
Все намеченные объекты были поражены, цели удара были достигнуты, добавили там. В результате этого удара, как утверждается, было нарушено снабжение украинских сил топливом, а производственные возможности Украины по части взрывчатых веществ, порохов и твердого ракетного топлива – сильно сокращены.
Российские войска в минувшие сутки продолжили наступательные действия на Донецком направлении, уничтожив до 200 военнослужащих ВСУ, две гаубицы Д-30 и одну Д-20. На других направлениях ВС России продолжили наносить артиллерийские и авиационные удары по позициям украинских сил. На Херсонском направлении ВСУ потеряли одну установка реактивной системы залпового огня HIMARS, а также два склада с боеприпасами 124-й и 129-й бригад теробороны Украины. Кроме того, в районе села Никольское был сбит вертолет Ми-8 ВВС Украины.
На Южнодонецком и Запорожском направлениях наносились удары по украинским позициям в районе Угледара в ДНР, а также сел Ольговское и Магдалиновка в Запорожье. На Купянском направлении украинская сторона потеряла до 80 военнослужащих и две бронированные боемашины, а на Краснолиманском – до 90 военных, установку РСЗО «Град» и две самоходные гаубицы «Акация».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.