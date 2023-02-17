Минобороны сообщило о ракетном ударе по обслуживающим ВСУ предприятиям

Российские войска в минувшие сутки продолжили наступательные действия на Донецком направлении, уничтожив до 200 военнослужащих ВСУ, две гаубицы Д-30 и одну Д-20. На других направлениях ВС России продолжили наносить артиллерийские и авиационные удары по позициям украинских сил. На Херсонском направлении ВСУ потеряли одну установка реактивной системы залпового огня HIMARS, а также два склада с боеприпасами 124-й и 129-й бригад теробороны Украины. Кроме того, в районе села Никольское был сбит вертолет Ми-8 ВВС Украины.