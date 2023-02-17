Зеленский заявил о начавшемся наступлении России
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начавшемся наступлении со стороны России по нескольким направлениям. Об этом он заявил в интервью BBC News.
«Российские атаки уже происходят с нескольких направлений», – сказал он.
При этом Зеленский не уточнил, по каким именно направлениям идет наступление. До этого он сообщал, что наиболее напряженная ситуация сейчас сложилась в районе Артемовска (украинское название – Бахмут) и Угледара.
По словам украинского лидера, ситуацию исправить смогут только ускоренные поставки западного оружия. Зеленский призвал страны Запада увеличить объемы поставок военной помощи, поскольку, по его словам, «оружие – единственный язык, который понимает Россия».
15 февраля Минобороны России сообщило о продолжении наступления на донецком направлении, на нем противник за сутки потерял до 190 военнослужащих. 13 февраля российские военные взяли под контроль населенный пункт Красная гора в ДНР. На следующий день, 16 февраля, советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о взятии всех высот в окрестностях Артемовска.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Артемовск будет окружен в марте – апреле. 14 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби допустил отступление украинских войск из Артемовска. Он добавил, что прогресс российской армии – это, «безусловно, правда», и сообщил, что не знает, как будут развиваться события.
С начала спецоперации на Украине США и их союзники неоднократно отправляли Киеву оружие и боевую технику. Российские власти несколько раз критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. А глава МИДа Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.