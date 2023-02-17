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Зеленский заявил о начавшемся наступлении России

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начавшемся наступлении со стороны России по нескольким направлениям. Об этом он заявил в интервью BBC News.

«Российские атаки уже происходят с нескольких направлений», – сказал он.

При этом Зеленский не уточнил, по каким именно направлениям идет наступление. До этого он сообщал, что наиболее напряженная ситуация сейчас сложилась в районе Артемовска (украинское название – Бахмут) и Угледара.

По словам украинского лидера, ситуацию исправить смогут только ускоренные поставки западного оружия. Зеленский призвал страны Запада увеличить объемы поставок военной помощи, поскольку, по его словам, «оружие – единственный язык, который понимает Россия».

15 февраля Минобороны России сообщило о продолжении наступления на донецком направлении, на нем противник за сутки потерял до 190 военнослужащих. 13 февраля российские военные взяли под контроль населенный пункт Красная гора в ДНР. На следующий день, 16 февраля, советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о взятии всех высот в окрестностях Артемовска.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Артемовск будет окружен в марте – апреле. 14 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби допустил отступление украинских войск из Артемовска. Он добавил, что прогресс российской армии – это, «безусловно, правда», и сообщил, что не знает, как будут развиваться события.

С начала спецоперации на Украине США и их союзники неоднократно отправляли Киеву оружие и боевую технику. Российские власти несколько раз критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. А глава МИДа Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных