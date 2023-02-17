Зеленский заявил о начавшемся наступлении России

С начала спецоперации на Украине США и их союзники неоднократно отправляли Киеву оружие и боевую технику. Российские власти несколько раз критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. А глава МИДа Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.