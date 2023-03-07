Шойгу рассказал о значении контроля над Артемовском
Взятие Артемовска (украинское название – Бахмут) под контроль позволит вести наступление вглубь обороны вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
«Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ», – заявил министр оборонного ведомства (цит. по «РИА Новости»).
Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российские военнослужащие контролируют почти половину Артемовска. По его словам, военнослужащие Украины вынуждены отступать по проселочным дорогам.
Накануне – 6 марта – основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что ВСУ создали ряд группировок вокруг Артемовска. По его словам, ЧВК блокируют город. ВСУ же для разблокировки города сформировали ряд группировок. В частности, в Славянске, Северске, Часов Яре и Константиновке. Помимо этого Пригожин выступил за необходимость слаженной работы всех российских подразделений для полной блокировки украинских военных.
Бои под Артемовском идут уже несколько месяцев. В середине февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. 1 февраля в эфире «Первого канала» военный эксперт и экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко сообщил, что для взятия в кольцо Артемовска осталось пройти десять километров. По словам Кимаковского, 27 февраля бои уже шли почти в центре Артемовска.