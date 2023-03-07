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Шойгу рассказал о значении контроля над Артемовском

Ведомости

Взятие Артемовска (украинское название – Бахмут) под контроль позволит вести наступление вглубь обороны вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

«Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ», – заявил министр оборонного ведомства (цит. по «РИА Новости»).

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российские военнослужащие контролируют почти половину Артемовска. По его словам, военнослужащие Украины вынуждены отступать по проселочным дорогам.

Накануне – 6 марта – основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что ВСУ создали ряд группировок вокруг Артемовска. По его словам, ЧВК блокируют город. ВСУ же для разблокировки города сформировали ряд группировок. В частности, в Славянске, Северске, Часов Яре и Константиновке. Помимо этого Пригожин выступил за необходимость слаженной работы всех российских подразделений для полной блокировки украинских военных.

Ранее по теме: В ДНР сообщили, что российские силы контролируют почти половину Артемовска

Бои под Артемовском идут уже несколько месяцев. В середине февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. 1 февраля в эфире «Первого канала» военный эксперт и экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко сообщил, что для взятия в кольцо Артемовска осталось пройти десять километров. По словам Кимаковского, 27 февраля бои уже шли почти в центре Артемовска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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