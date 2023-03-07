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В ДНР сообщили, что российские силы контролируют почти половину Артемовска

Ведомости

Российские военнослужащие контролируют почти половину Артемовска. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

«Наша артиллерия и наши войска уже в городе, и они контролируют практически половину Артемовска», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).По словам Гагина, военнослужащие Украины вынуждены отступать по проселочным дорогам. 

Бои под Артемовском идут уже несколько месяцев. Накануне, 6 марта, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК блокируют город. ВСУ же создали ряд группировок вокруг Артемовска, чтобы разблокировать город. 

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский поддержали продолжение оборонительных боев в Артемовске и усиление позиций в городе. В начале марта советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский допустил стратегическое отступление ВСУ от Артемовска, но подчеркнул, что это не приведет к продвижению российской армии вперед. Советник добавил, что российские военнослужащие пытаются окружить Артемовск и для этого используют «лучшие войска «Вагнера».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных