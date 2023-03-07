В ДНР сообщили, что российские силы контролируют почти половину Артемовска
Российские военнослужащие контролируют почти половину Артемовска. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».
«Наша артиллерия и наши войска уже в городе, и они контролируют практически половину Артемовска», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).По словам Гагина, военнослужащие Украины вынуждены отступать по проселочным дорогам.
Бои под Артемовском идут уже несколько месяцев. Накануне, 6 марта, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК блокируют город. ВСУ же создали ряд группировок вокруг Артемовска, чтобы разблокировать город.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский поддержали продолжение оборонительных боев в Артемовске и усиление позиций в городе. В начале марта советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский допустил стратегическое отступление ВСУ от Артемовска, но подчеркнул, что это не приведет к продвижению российской армии вперед. Советник добавил, что российские военнослужащие пытаются окружить Артемовск и для этого используют «лучшие войска «Вагнера».