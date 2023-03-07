В ДНР сообщили, что российские силы контролируют почти половину Артемовска

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский поддержали продолжение оборонительных боев в Артемовске и усиление позиций в городе. В начале марта советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский допустил стратегическое отступление ВСУ от Артемовска, но подчеркнул, что это не приведет к продвижению российской армии вперед. Советник добавил, что российские военнослужащие пытаются окружить Артемовск и для этого используют «лучшие войска «Вагнера».