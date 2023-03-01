Советник Зеленского допустил «стратегическое отступление» ВСУ из Артемовска

«Наши военные, очевидно, взвесят все возможные варианты. Пока они удерживают город, но в случае необходимости они стратегически отступят, потому что мы не хотим жертвовать всеми нашими людьми просто так», – сказал Роднянский. Он подчеркнул, что такое решение должно принять командование украинской армии.