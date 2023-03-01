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Советник Зеленского допустил «стратегическое отступление» ВСУ из Артемовска

Ведомости

Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Александр Роднянский в интервью CNN заявил о возможности отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска в случае необходимости.

«Наши военные, очевидно, взвесят все возможные варианты. Пока они удерживают город, но в случае необходимости они стратегически отступят, потому что мы не хотим жертвовать всеми нашими людьми просто так», – сказал Роднянский. Он подчеркнул, что такое решение должно принять командование украинской армии.

Советник добавил, что армия РФ пытается окружить Артемовск прямо сейчас и для этого используются «лучшие войска Вагнера». Он также отметил, что если ВСУ отступят, то это не означает продвижение российских войск вперед. «Не заблуждайтесь, наши контрнаступления уже не за горами», – заключил он.

27 февраля советник врио руководителя ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что бои за идут уже «практически в центре» города. По его словам, там сейчас находятся передовые отряды ЧВК «Вагнер». Кимаковский добавил, что пока рано говорить об окружении города, однако все дороги вокруг него находятся под огневым контролем российских войск.

Бои под Артемовском идут уже несколько месяцев. В середине февраля Кимаковский рассказал о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. 1 февраля в эфире «Первого канала» военный эксперт и экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко сообщил, что для взятия в кольцо Артемовска осталось пройти десять километров.

Ранее по теме: Пригожин сообщил о взятии под контроль Ягодного на севере Артемовска

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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