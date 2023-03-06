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Пригожин рассказал, что ВСУ создают группировки вокруг Артемовска

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали ряд группировок вокруг Артемовска (украинское название – Бахмут), заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, передает его пресс-служба в Telegram-канале.

По его словам, ЧВК блокирует Артемовск. Украинские военные, для того чтобы разблокировать город, сформировали ряд группировок, пояснил Пригожин.

«ЧВК "Вагнер" блокирует Бахмут. Для того чтобы разблокировать Бахмут, желательно заблокировать ЧВК "Вагнер". Для этого ВСУ создала ряд группировок: одну группировку в Славянске — 67-я бригада, вторую группировку в Северске — 81-я и 66-я бригады, еще одну группировку – в Часов Яре и одну – в Константиновке», – сказал Пригожин.

Он также выступил за необходимость слаженной работы всех российских подразделений для полной блокировки украинских военных.

«<...> Поэтому ВСУ будут бодаться за Артемовск до конца, и это очевидно. Мы должны делать свою работу тоже до конца. Но когда весь мир собирается вокруг тебя, то необходимо, чтобы кто-то с тобой взаимодействовал. Поэтому мы и стучимся во все двери», – отметил он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский поддержали продолжение оборонительных боев в Артемовске и усиление позиций в городе.

Ранее по теме: Главнокомандующий ВСУ Залужный поддержал продолжение обороны Артемовска

До этого немецкая газета Bild сообщила, что из-за ситуации вокруг Артемовска между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным возникли разногласия. По информации газеты, главнокомандующий несколько недель назад предлагал подумать над вариантом отвода войск из Артемовска. 

В начале марта советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский допустил стратегическое отступление ВСУ от Артемовска, но подчеркнул, что это не приведет к продвижению российской армии вперед. Советник добавил, что российские военнослужащие пытаются окружить Артемовск и для этого используют «лучшие войска «Вагнера». 

Бои под Артемовском идут уже несколько месяцев. В середине февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. 1 февраля в эфире «Первого канала» военный эксперт и экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко сообщил, что для взятия в кольцо Артемовска осталось пройти десять километров. По словам Кимаковского, 27 февраля бои уже шли почти в центре Артемовска.

Ранее по теме: Советник Зеленского допустил «стратегическое отступление» ВСУ из Артемовска

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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