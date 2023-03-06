Пригожин рассказал, что ВСУ создают группировки вокруг Артемовска

«<...> Поэтому ВСУ будут бодаться за Артемовск до конца, и это очевидно. Мы должны делать свою работу тоже до конца. Но когда весь мир собирается вокруг тебя, то необходимо, чтобы кто-то с тобой взаимодействовал. Поэтому мы и стучимся во все двери», – отметил он.