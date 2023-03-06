Главнокомандующий ВСУ Залужный поддержал продолжение обороны Артемовска
Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский поддержали продолжение оборонительных боев в Артемовске (украинское название – Бахмут) и усиление позиций в городе. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского.
«Особенно детально члены ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте. Оценивая ход оборонительной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск “Хортица” Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций в Бахмуте», – сказано в сообщении.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что из-за ситуации вокруг Артемовска между Зеленским и Залужным возникли разногласия. По информации газеты, главнокомандующий несколько недель назад предлагал подумать над вариантом отвода войск из Артемовска.
В начале марта советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский допустил стратегическое отступление ВСУ от Артемовска, но подчеркнул, что это не приведет к продвижению российской армии вперед. Советник добавил, что российские военнослужащие пытаются окружить Артемовск и для этого используют «лучшие войска «Вагнера».
Бои под Артемовском идут уже несколько месяцев. В середине февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. 1 февраля в эфире «Первого канала» военный эксперт и экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко сообщил, что для взятия в кольцо Артемовска осталось пройти десять километров. По словам Кимаковского, 27 февраля бои уже шли почти в центре Артемовска.