Пригожин оценил число украинских военных в Артемовске

Бои под Артемовском в ДНР идут уже несколько месяцев. В середине февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. В конце месяца он сообщил о боях почти в центре города. Ранее сегодня в ДНР заявили, что российские силы контролируют почти половину Артемовска.