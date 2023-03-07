Пригожин оценил число украинских военных в Артемовске
Сейчас в Артемовске (украинское название — Бахмут) находится от 12 000 до 20 000 украинских военных. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«В Бахмуте, по разным оценкам, от 12 000 до 20 000 бойцов ВСУ», — цитирует его пресс-служба.
Пригожин подчеркнул, что за Артемовск идут «тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают». Он также отметил, что у ВСУ достаточно боеприпасов и вооружения, и призвал перестать считать противника трусом. По словам Пригожина, украинские военные «массово погибают» за город и сдаются «только в крайнем случае».
Он заявил, что ЧВК «Вагнер» по-прежнему испытывает нехватку боеприпасов, военной техники, вооружения и транспорта. Пригожин уточнил, что саперные лопатки поступили «спустя почти месяц».
Основатель ЧВК «Вагнер» также подтвердил оценку числа погибших украинских военных за февраль, которую ранее сегодня дал министр обороны РФ Сергей Шойгу. По словам Пригожина, «Вагнер» в предыдущем месяце уничтожил «около 11 000 человек».
В ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ Шойгу сообщил, что за февраль противник потерял свыше 11 000 человек, что на 40% больше по сравнению с январем. Комментируя бои за Артемовск, министр заявил, что взятие города позволит российской армии «проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ».
Бои под Артемовском в ДНР идут уже несколько месяцев. В середине февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. В конце месяца он сообщил о боях почти в центре города. Ранее сегодня в ДНР заявили, что российские силы контролируют почти половину Артемовска.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не станут защищать город «любой ценой». 1 марта «стратегическое отступление» украинской армии из Артемовска допустил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Александр Роднянский. Однако 6 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский поддержали продолжение оборонительных боев в городе.