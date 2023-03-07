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Шойгу назвал число погибших со стороны ВСУ в феврале

Ведомости

Потери вооруженных сил Украины в феврале превысили 11 000 человек, их число увеличилось на 40% по сравнению с январем. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

«Наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ. Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 000 военнослужащих», – сказал он.

Шойгу также отметил «безразличие киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам». Министр обороны также подчеркнул, что в приоритете у России – сохранение жизни и здоровья личного состава ВС РФ, а также безопасность мирных жителей.

В предыдущий раз министр обороны сообщал о потерях ВСУ в феврале 2022 г. Тогда, по его словам, ВСУ потеряли свыше 6500 военнослужащих, а также 26 самолетов и 208 БПЛА. В конце декабря Шойгу назвал потери украинской стороны за ноябрь, тогда они составили более 8300 человек. Сколько всего погибло военнослужащих ВСУ с начала проведения СВО, Шойгу не назвал. 21 сентября Шойгу заявил, что ВСУ потеряли с начала спецоперации 61 207 военнослужащих убитыми, еще 49 368 – ранеными.

Потери российской армии он тогда оценил в 5937 человек. Всего Шойгу раскрывал данные по погибшим три раза. В первый раз Минобороны назвало число погибших 2 марта 2022 г., спустя неделю после начала спецоперации. Тогда было известно о 498 погибших российских военнослужащих. По данным Минобороны, к 25 марта погиб 1351 российский военнослужащий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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