Шойгу назвал число погибших со стороны ВСУ в феврале
Потери вооруженных сил Украины в феврале превысили 11 000 человек, их число увеличилось на 40% по сравнению с январем. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во время селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
«Наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ. Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 000 военнослужащих», – сказал он.
Шойгу также отметил «безразличие киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам». Министр обороны также подчеркнул, что в приоритете у России – сохранение жизни и здоровья личного состава ВС РФ, а также безопасность мирных жителей.
В предыдущий раз министр обороны сообщал о потерях ВСУ в феврале 2022 г. Тогда, по его словам, ВСУ потеряли свыше 6500 военнослужащих, а также 26 самолетов и 208 БПЛА. В конце декабря Шойгу назвал потери украинской стороны за ноябрь, тогда они составили более 8300 человек. Сколько всего погибло военнослужащих ВСУ с начала проведения СВО, Шойгу не назвал. 21 сентября Шойгу заявил, что ВСУ потеряли с начала спецоперации 61 207 военнослужащих убитыми, еще 49 368 – ранеными.
Потери российской армии он тогда оценил в 5937 человек. Всего Шойгу раскрывал данные по погибшим три раза. В первый раз Минобороны назвало число погибших 2 марта 2022 г., спустя неделю после начала спецоперации. Тогда было известно о 498 погибших российских военнослужащих. По данным Минобороны, к 25 марта погиб 1351 российский военнослужащий.