Шойгу назвал число погибших со стороны ВСУ в феврале

В предыдущий раз министр обороны сообщал о потерях ВСУ в феврале 2022 г. Тогда, по его словам, ВСУ потеряли свыше 6500 военнослужащих, а также 26 самолетов и 208 БПЛА. В конце декабря Шойгу назвал потери украинской стороны за ноябрь, тогда они составили более 8300 человек. Сколько всего погибло военнослужащих ВСУ с начала проведения СВО, Шойгу не назвал. 21 сентября Шойгу заявил, что ВСУ потеряли с начала спецоперации 61 207 военнослужащих убитыми, еще 49 368 – ранеными.