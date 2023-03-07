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Минобороны сообщило об активных действиях ВС РФ на Донецком направлении

Ведомости

Российские войска на Донецком направлении за прошедшие сутки предприняли активные действия, в результате которых украинская сторона потеряла более 75 военнослужащих, два танка, РСЗО «Смерч» и гаубицу Д-30, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

Кроме того, в районе населенного пункта Марково в ДНР была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, используемая ВСУ, а под Авдеевкой – склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На других направлениях ВС России продолжили наносить удары авиацией и артиллерией по позициям ВСУ. Так, на Купянском направлении в результате таких ударов украинская сторона потеряла более 30 военнослужащих, один танк и одну самоходную артиллерийскую установку Krab. На Краснолиманском направлении были нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва в ЛНР и Григоровка в ДНР. Потери противника составили до 125 человек, а также гаубицы Д-20 и Д-30. 

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, на Южнодонецком и Запорожском – более 60.

Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ в феврале превысили 11 000 человек, что на 40% больше, чем месяцем ранее. Как утверждает министр, Киев не считается с потерями «в угоду западным кураторам». Шойгу также прокомментировал продолжающие бои под Артемовском (украинское название – Бахмут). По его оценке, взятие этого города под контроль позволит вести наступление вглубь обороны ВСУ. 

Бои на этом участке СВО идут уже несколько месяцев. В середине февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. 1 февраля в эфире «Первого канала» военный эксперт и экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко сообщил, что для взятия в кольцо Артемовска осталось пройти десять километров. По словам Кимаковского, 27 февраля бои уже шли почти в центре Артемовска.

Ранее по теме: Пригожин рассказал, что ВСУ создают группировки вокруг Артемовска

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных