На других направлениях ВС России продолжили наносить удары авиацией и артиллерией по позициям ВСУ. Так, на Купянском направлении в результате таких ударов украинская сторона потеряла более 30 военнослужащих, один танк и одну самоходную артиллерийскую установку Krab. На Краснолиманском направлении были нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва в ЛНР и Григоровка в ДНР. Потери противника составили до 125 человек, а также гаубицы Д-20 и Д-30.