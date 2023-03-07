Минобороны сообщило об активных действиях ВС РФ на Донецком направлении
Российские войска на Донецком направлении за прошедшие сутки предприняли активные действия, в результате которых украинская сторона потеряла более 75 военнослужащих, два танка, РСЗО «Смерч» и гаубицу Д-30, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
Кроме того, в районе населенного пункта Марково в ДНР была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, используемая ВСУ, а под Авдеевкой – склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
На других направлениях ВС России продолжили наносить удары авиацией и артиллерией по позициям ВСУ. Так, на Купянском направлении в результате таких ударов украинская сторона потеряла более 30 военнослужащих, один танк и одну самоходную артиллерийскую установку Krab. На Краснолиманском направлении были нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва в ЛНР и Григоровка в ДНР. Потери противника составили до 125 человек, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, на Южнодонецком и Запорожском – более 60.
Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ в феврале превысили 11 000 человек, что на 40% больше, чем месяцем ранее. Как утверждает министр, Киев не считается с потерями «в угоду западным кураторам». Шойгу также прокомментировал продолжающие бои под Артемовском (украинское название – Бахмут). По его оценке, взятие этого города под контроль позволит вести наступление вглубь обороны ВСУ.
Бои на этом участке СВО идут уже несколько месяцев. В середине февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. 1 февраля в эфире «Первого канала» военный эксперт и экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко сообщил, что для взятия в кольцо Артемовска осталось пройти десять километров. По словам Кимаковского, 27 февраля бои уже шли почти в центре Артемовска.