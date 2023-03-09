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Политика

В США назвали следующие полгода самыми критичными для Украины

Ведомости

Следующие полгода будут самыми критичными для Украины. Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бернс во время слушаний в комитете конгресса. 

«В контексте разведданных следующие несколько месяцев — четыре, пять, шесть — станут критичными на поле боя на Украине», – сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

Бернс отметил, что российским военнослужащим удастся добиться некоторых продвижений, но они не будут значительными. 

В конце февраля министр обороны Германии Борис Писториус назвал ближайшие недели решающими для Украины, хотя они не определят исход конфликта. Писториус также указывал до этого на то, что ожидать скорого завершения конфликта не приходится.

В середине января президент РФ Владимир Путин назвал положительной динамику проведения специальной военной операции. Согласно данным Минобороны РФ, российские военные продолжают наступление на Донецком направлении, в частности, идут бои в районе Артемовска. В конце января президент Украины Владимир Зеленский указывал на напряженную ситуацию вокруг города. 8 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его войска заняли всю восточную часть Артемовска. 

Ранее по теме: Столтенберг допустил переход Артемовска под контроль России в ближайшие дни

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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