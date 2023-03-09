В США назвали следующие полгода самыми критичными для Украины
Следующие полгода будут самыми критичными для Украины. Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бернс во время слушаний в комитете конгресса.
«В контексте разведданных следующие несколько месяцев — четыре, пять, шесть — станут критичными на поле боя на Украине», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Бернс отметил, что российским военнослужащим удастся добиться некоторых продвижений, но они не будут значительными.
В конце февраля министр обороны Германии Борис Писториус назвал ближайшие недели решающими для Украины, хотя они не определят исход конфликта. Писториус также указывал до этого на то, что ожидать скорого завершения конфликта не приходится.
В середине января президент РФ Владимир Путин назвал положительной динамику проведения специальной военной операции. Согласно данным Минобороны РФ, российские военные продолжают наступление на Донецком направлении, в частности, идут бои в районе Артемовска. В конце января президент Украины Владимир Зеленский указывал на напряженную ситуацию вокруг города. 8 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его войска заняли всю восточную часть Артемовска.