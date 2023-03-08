Столтенберг допустил переход Артемовска под контроль России в ближайшие дни

«Они понесли большие потери, но в то же время мы не можем исключать, что Бахмут может в итоге пасть в ближайшие дни», — сказал генсек НАТО, отметив, что такое развитие событий не обязательно станет поворотным моментом в конфликте. При этом он подчеркнул, что западные страны «не должны недооценивать Россию» и призвал союзников продолжать оказывать поддержку Украине.