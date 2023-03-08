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Столтенберг допустил переход Артемовска под контроль России в ближайшие дни

Ведомости

Город Артемовск (украинское название – Бахмут) может перейти под контроль российских войск уже в ближайшие дни, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он заявил перед встречей министров обороны стран Евросоюза, которая проходит сегодня в Стокгольме.

О ситуации в Артемовске Столтенберг, как пишет Reuters, высказался «пессимистично». По его словам, Москва бросает в бой дополнительные войска.

«Они понесли большие потери, но в то же время мы не можем исключать, что Бахмут может в итоге пасть в ближайшие дни», — сказал генсек НАТО, отметив, что такое развитие событий не обязательно станет поворотным моментом в конфликте. При этом он подчеркнул, что западные страны «не должны недооценивать Россию» и призвал союзников продолжать оказывать поддержку Украине.

Ранее сегодня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его подразделения заняли всю восточную часть Артемовска. Если это сообщение верно, то, как пишет Reuters, оно означает, что российские войска теперь контролируют почти половину города.

Бои под Артемовском в Донецкой народной республике (ДНР) идут уже несколько месяцев. В середине февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. В конце месяца он сообщил о боях почти в центре города.

Шойгу рассказал о значении контроля над Артемовском

7 марта в республике заявили, что российские силы контролируют почти половину Артемовска, а Пригожин в этот же день сообщил, что в городе находится от 12 000 до 20 000 украинских военных. Он подчеркнул, что за Артемовск идут «тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают». По словам бизнесмена, ЧВК «Вагнер» по-прежнему испытывает нехватку боеприпасов, военной техники, вооружения и транспорта.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ не станут защищать город «любой ценой». 1 марта «стратегическое отступление» украинской армии из Артемовска допустил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Александр Роднянский. Однако 6 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский поддержали продолжение оборонительных боев в городе.

В ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за февраль противник потерял свыше 11 000 человек, что на 40% больше по сравнению с январем. Комментируя бои за Артемовск, он заявил, что взятие города позволит российской армии «проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ».

Ранее по теме: Пригожин заявил о переходе под контроль ЧВК «Вагнер» восточной части Артемовска
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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