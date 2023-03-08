Пригожин заявил о переходе под контроль ЧВК «Вагнер» восточной части Артемовска
Подразделения ЧВК «Вагнер» заняли всю восточную часть Артемовска (украинское название – Бахмут), заявил основатель военной компании Евгений Пригожин. Аудиосообщение бизнесмена опубликовала в Telegram-канале пресс-служба Пригожина.
«Подразделения ЧВК "Вагнер" заняли всю восточную часть Бахмута. Все, что восточнее реки Бахмутки, полностью находится под контролем ЧВК "Вагнер"», – сказал Пригожин.
Бои под Артемовском в Донецкой народной республике (ДНР) идут уже несколько месяцев. В середине февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. В конце месяца он сообщил о боях почти в центре города.
7 марта в республике заявили, что российские силы контролируют почти половину Артемовска, а Пригожин в этот же день сообщил, что в городе находится от 12 000 до 20 000 украинских военных. Он подчеркнул, что за Артемовск идут «тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают». По словам бизнесмена, ЧВК «Вагнер» по-прежнему испытывает нехватку боеприпасов, военной техники, вооружения и транспорта.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ не станут защищать город «любой ценой». 1 марта «стратегическое отступление» украинской армии из Артемовска допустил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Александр Роднянский. Однако 6 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский поддержали продолжение оборонительных боев в городе.
В ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за февраль противник потерял свыше 11 000 человек, что на 40% больше по сравнению с январем. Комментируя бои за Артемовск, он заявил, что взятие города позволит российской армии «проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ».