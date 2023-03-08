Пригожин заявил о переходе под контроль ЧВК «Вагнер» восточной части Артемовска

7 марта в республике заявили, что российские силы контролируют почти половину Артемовска, а Пригожин в этот же день сообщил, что в городе находится от 12 000 до 20 000 украинских военных. Он подчеркнул, что за Артемовск идут «тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают». По словам бизнесмена, ЧВК «Вагнер» по-прежнему испытывает нехватку боеприпасов, военной техники, вооружения и транспорта.