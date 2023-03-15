Пригожин заявил о взятии села Зализнянское под Артемовском
Бойцы ЧВК «Вагнер» установили контроль над населенным пунктом Зализнянское на севере от Артемовска (украинское название – Бахмут). Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
«Штурмовые отряды расширяют окружение Бахмута. Сегодня утром был взят населенный пункт Зализнянское штурмовыми отрядами ЧВК “Вагнер”», – сказал он.
Накануне, 14 марта, в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что во время заседания ставки верховного главнокомандующего страны было принято решение о продолжении обороны Артемовска.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.