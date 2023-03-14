Украина решила продолжать оборону Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего страны, в ходе которого было принято решение о продолжении обороны Артемовска (украинское название – Бахмут). Об этом сообщили в пресс-службе офиса президента Украины.
«Рассмотрев ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены ставки выразили общую позицию по дальнейшему содержанию и защите города Бахмута», – сказано в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ не станут защищать город «любой ценой». В начале марта советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский допустил стратегическое отступление ВСУ от Артемовска, но подчеркнул, что это не приведет к продвижению российской армии вперед. Советник добавил, что российские военнослужащие пытаются окружить Артемовск и для этого используют «лучшие войска «Вагнера».
После этого, 6 марта, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский поддержали продолжение оборонительных боев в Артемовске и усиление позиций в городе.
Бои под Артемовском идут уже несколько месяцев. 11 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские военные находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска. Накануне, 13 марта, стало известно, что российские силы отрезают пути подвоза резервов вооруженных сил Украины в Артемовск. Уточнялось, что российские силы продвигаются северо-западнее Артемовска и приближаются к железной дороге, по которой украинская сторона перебрасывает основные резервы в Часов Яр, а потом в Артемовск.