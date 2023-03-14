Украина решила продолжать оборону Артемовска

Бои под Артемовском идут уже несколько месяцев. 11 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские военные находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска. Накануне, 13 марта, стало известно, что российские силы отрезают пути подвоза резервов вооруженных сил Украины в Артемовск. Уточнялось, что российские силы продвигаются северо-западнее Артемовска и приближаются к железной дороге, по которой украинская сторона перебрасывает основные резервы в Часов Яр, а потом в Артемовск.