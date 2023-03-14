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Украина решила продолжать оборону Артемовска

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего страны, в ходе которого было принято решение о продолжении обороны Артемовска (украинское название – Бахмут). Об этом сообщили в пресс-службе офиса президента Украины.

«Рассмотрев ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены ставки выразили общую позицию по дальнейшему содержанию и защите города Бахмута», – сказано в сообщении. 

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ не станут защищать город «любой ценой». В начале марта советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский допустил стратегическое отступление ВСУ от Артемовска, но подчеркнул, что это не приведет к продвижению российской армии вперед. Советник добавил, что российские военнослужащие пытаются окружить Артемовск и для этого используют «лучшие войска «Вагнера». 

После этого, 6 марта, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский поддержали продолжение оборонительных боев в Артемовске и усиление позиций в городе.

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Бои под Артемовском идут уже несколько месяцев. 11 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские военные находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска. Накануне, 13 марта, стало известно, что российские силы отрезают пути подвоза резервов вооруженных сил Украины в Артемовск. Уточнялось, что российские силы продвигаются северо-западнее Артемовска и приближаются к железной дороге, по которой украинская сторона перебрасывает основные резервы в Часов Яр, а потом в Артемовск.

Ранее по теме: В ЧВК «Вагнер» заявили о скором перекрытии путей подвоза резервов ВСУ в Артемовск

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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