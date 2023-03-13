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В ЧВК «Вагнер» заявили о скором перекрытии путей подвоза резервов ВСУ в Артемовск

Ведомости

Российские силы отрезают пути подвоза резервов вооруженных сил Украины в Артемовск (украинское название — Бахмут), рассказал «РИА Новости» боец ЧВК «Вагнер». Подразделения приближаются к железной дороге, по которой украинская сторона перебрасывает основные резервы в Часов Яр, а потом в Артемовск, отметил он.

«Это западная сторона Бахмута, впереди всем знакомый населенный пункт Часов Яр, соответственно, в трех километрах железная дорога (по которой идет снабжение украинских войск)», — сказал он. Боец ЧВК также добавил, что российские силы продвигаются северо-западнее Артемовска, перерезая автомобильные пути снабжения армии Украины.

Ранее по теме: Пригожин: российские военные находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска

11 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что российские военные находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска. 10 марта он заявлял, что украинские военные готовят контрнаступление в районе города, и добавил, что делается «все возможное, чтобы этого не произошло». Ранее в этот же день советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в течение ближайших двух месяцев.

Бои под Артемовском в Донецкой народной республике (ДНР) идут уже несколько месяцев. В середине февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. В конце месяца он сообщил о боях почти в центре города.

7 марта в ДНР заявили, что российские силы контролируют почти половину Артемовска, а Пригожин в этот же день сообщил, что в городе находится от 12 000 до 20 000 украинских военных. Он подчеркнул, что за Артемовск идут «тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают».

Ранее по теме: Пригожин оценил число украинских военных в Артемовске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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