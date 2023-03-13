В ЧВК «Вагнер» заявили о скором перекрытии путей подвоза резервов ВСУ в Артемовск
Российские силы отрезают пути подвоза резервов вооруженных сил Украины в Артемовск (украинское название — Бахмут), рассказал «РИА Новости» боец ЧВК «Вагнер». Подразделения приближаются к железной дороге, по которой украинская сторона перебрасывает основные резервы в Часов Яр, а потом в Артемовск, отметил он.
«Это западная сторона Бахмута, впереди всем знакомый населенный пункт Часов Яр, соответственно, в трех километрах железная дорога (по которой идет снабжение украинских войск)», — сказал он. Боец ЧВК также добавил, что российские силы продвигаются северо-западнее Артемовска, перерезая автомобильные пути снабжения армии Украины.
11 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что российские военные находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска. 10 марта он заявлял, что украинские военные готовят контрнаступление в районе города, и добавил, что делается «все возможное, чтобы этого не произошло». Ранее в этот же день советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в течение ближайших двух месяцев.
Бои под Артемовском в Донецкой народной республике (ДНР) идут уже несколько месяцев. В середине февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. В конце месяца он сообщил о боях почти в центре города.