В ЧВК «Вагнер» заявили о скором перекрытии путей подвоза резервов ВСУ в Артемовск

11 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что российские военные находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска. 10 марта он заявлял, что украинские военные готовят контрнаступление в районе города, и добавил, что делается «все возможное, чтобы этого не произошло». Ранее в этот же день советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в течение ближайших двух месяцев.