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Общество

Демобилизовавшиеся студенты-платники из новых регионов смогут перевестись на бюджет

Ведомости

Демобилизовавшиеся студенты-платники из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут перевестись на бюджет в своих учебных заведениях, следует из приказа Минобрнауки РФ.

«Лица, указанные в пункте 1 настоящего порядка, при увольнении с военной службы вправе перейти с платного обучения на бесплатное обучение в организациях, в которых они ранее проходили обучение», – говорится в приказе. При этом переход возможен только в том случае, если в учебном заведении есть свободные бюджетные места.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) ранее рассказал «Ведомостям», что процесс поступления студентов с новых территорий будет схож с тем, как это происходило с крымскими абитуриентами в 2014 г. По его словам, будет установлен специальный период для учащихся четырех субъектов: это возможность выбора – ЕГЭ или традиционный экзамен при поступлении в вуз.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных