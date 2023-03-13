Демобилизовавшиеся студенты-платники из новых регионов смогут перевестись на бюджет

«Лица, указанные в пункте 1 настоящего порядка, при увольнении с военной службы вправе перейти с платного обучения на бесплатное обучение в организациях, в которых они ранее проходили обучение», – говорится в приказе. При этом переход возможен только в том случае, если в учебном заведении есть свободные бюджетные места.