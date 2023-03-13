Демобилизовавшиеся студенты-платники из новых регионов смогут перевестись на бюджет
Демобилизовавшиеся студенты-платники из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут перевестись на бюджет в своих учебных заведениях, следует из приказа Минобрнауки РФ.
«Лица, указанные в пункте 1 настоящего порядка, при увольнении с военной службы вправе перейти с платного обучения на бесплатное обучение в организациях, в которых они ранее проходили обучение», – говорится в приказе. При этом переход возможен только в том случае, если в учебном заведении есть свободные бюджетные места.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) ранее рассказал «Ведомостям», что процесс поступления студентов с новых территорий будет схож с тем, как это происходило с крымскими абитуриентами в 2014 г. По его словам, будет установлен специальный период для учащихся четырех субъектов: это возможность выбора – ЕГЭ или традиционный экзамен при поступлении в вуз.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.