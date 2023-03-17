Газета
Политика

Пушилин рассказал о закреплении российских сил на заводе АЗОМ в Артемовске

Ведомости

Российские подразделения закрепились в зданиях на территории завода «Востокмаш», расположенного в северной части Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, пишут «РИА Новости».

По его словам, сейчас союзные силы успешно наступают дальше вглубь промзоны. Пушилин также рассказал об общей ситуации в Артемовске (украинское название – Бахмут).

«Штурмовые отряды "Вагнера" продолжают продвигаться к центру города, при этом выбивая противника на северном и южном направлениях», — рассказал врио главы ДНР в эфире «Первого канала».

15 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК установили контроль над населенным пунктом Зализнянское, расположенным на север от Артемовска. Бои под городом идут уже несколько месяцев. 11 марта Пригожин сообщил, что российские военные находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска. 13 марта стало известно, что российские силы отрезают пути подвоза резервов вооруженных сил Украины в Артемовск.

14 марта в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что во время заседания ставки верховного главнокомандующего страны было принято решение о продолжении обороны Артемовска.

Ранее по теме: Пригожин заявил о взятии села Зализнянское под Артемовском

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных