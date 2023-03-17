Пушилин рассказал о закреплении российских сил на заводе АЗОМ в Артемовске
Российские подразделения закрепились в зданиях на территории завода «Востокмаш», расположенного в северной части Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, пишут «РИА Новости».
По его словам, сейчас союзные силы успешно наступают дальше вглубь промзоны. Пушилин также рассказал об общей ситуации в Артемовске (украинское название – Бахмут).
«Штурмовые отряды "Вагнера" продолжают продвигаться к центру города, при этом выбивая противника на северном и южном направлениях», — рассказал врио главы ДНР в эфире «Первого канала».
15 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК установили контроль над населенным пунктом Зализнянское, расположенным на север от Артемовска. Бои под городом идут уже несколько месяцев. 11 марта Пригожин сообщил, что российские военные находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска. 13 марта стало известно, что российские силы отрезают пути подвоза резервов вооруженных сил Украины в Артемовск.
14 марта в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что во время заседания ставки верховного главнокомандующего страны было принято решение о продолжении обороны Артемовска.