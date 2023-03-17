Пушилин рассказал о закреплении российских сил на заводе АЗОМ в Артемовске

15 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК установили контроль над населенным пунктом Зализнянское, расположенным на север от Артемовска. Бои под городом идут уже несколько месяцев. 11 марта Пригожин сообщил, что российские военные находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска. 13 марта стало известно, что российские силы отрезают пути подвоза резервов вооруженных сил Украины в Артемовск.