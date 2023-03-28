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Пушилин заявил о практически полной зачистке промзоны в Артемовске

Ведомости

Российские силы практически полностью зачистили промзону на территории Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске (украинское название – Бахмут). Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Что касается самого города, то здесь важным было на самом заводе [АЗОМ] зачистить промзону, практически об этом уже можно говорить, там ребята добивают боевиков, но то одиночные группы», – заявил Пушилин (цит. по ТАСС)

По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» работают «достаточно жестко, уверенно». Они создали «невыносимые условия для того, чтобы противник даже аккуратно пытался подвезти БК [боевые комплекты], подвезти резервы, вывезти даже раненых», поскольку все дороги простреливаются бойцами ЧВК, рассказал Пушилин.

На прошлой неделе, 22 марта, в эфире телеканала «Россия 1» советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Артемовск практически блокирован российскими силами. По его словам, все подъездные пути к городу контролируются российской артиллерией.

Бои под городом идут уже несколько месяцев. 20 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что сейчас подразделения ЧВК контролируют около 70% Артемовска и продолжают наступление. Но тогда же он предупредил, что «по имеющейся информации, в конце марта – начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ».

17 марта Пушилин сообщил, что российские подразделения закрепились в зданиях на территории завода «Востокмаш», расположенного в северной части АЗОМ. Тогда он отмечал, что союзные силы успешно наступают дальше вглубь промзоны.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего страны, в ходе которого было принято решение продолжить оборону Артемовска. По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, потеря ВСУ Артемовска может привести к утрате контроля над другими городами, которые сейчас занимает украинская армия.

Ранее по теме: В ДНР сообщили о практически полной блокировке Артемовска

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных