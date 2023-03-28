Пушилин заявил о практически полной зачистке промзоны в Артемовске

Бои под городом идут уже несколько месяцев. 20 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что сейчас подразделения ЧВК контролируют около 70% Артемовска и продолжают наступление. Но тогда же он предупредил, что «по имеющейся информации, в конце марта – начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ».