В ДНР сообщили о практически полной блокировке Артемовска
Артемовск (украинское название — Бахмут) практически блокирован российскими силами. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».
«Можно сказать, что город практически блокирован», — заявил он (цитата по «РИА Новости»). Гагин отметил, что все подъездные пути к городу контролируются российской артиллерией.
Бои под городом идут уже несколько месяцев. 20 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения контролируют около 70% Артемовска. Аналогичные цифры привел 17 марта Гагин.
В тот же день врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения закрепились в зданиях на территории завода «Востокмаш», расположенного в северной части Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ). При этом, считает Пушилин, ВСУ не собираются уходить из Артемовска.
14 марта президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего страны, в ходе которого было принято решение продолжить оборону Артемовска. По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, потеря ВСУ Артемовска может привести к утрате контроля над другими городами, которые сейчас занимает украинская армия.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил, что взятие Артемовска позволит российским войскам вести наступление вглубь обороны ВСУ.