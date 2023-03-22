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В ДНР сообщили о практически полной блокировке Артемовска

Ведомости

Артемовск (украинское название — Бахмут) практически блокирован российскими силами. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

«Можно сказать, что город практически блокирован», — заявил он (цитата по «РИА Новости»). Гагин отметил, что все подъездные пути к городу контролируются российской артиллерией.

Бои под городом идут уже несколько месяцев. 20 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения контролируют около 70% Артемовска. Аналогичные цифры привел 17 марта Гагин. 

В тот же день врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения закрепились в зданиях на территории завода «Востокмаш», расположенного в северной части Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ). При этом, считает Пушилин, ВСУ не собираются уходить из Артемовска.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего страны, в ходе которого было принято решение продолжить оборону Артемовска. По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, потеря ВСУ Артемовска может привести к утрате контроля над другими городами, которые сейчас занимает украинская армия. 

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил, что взятие Артемовска позволит российским войскам вести наступление вглубь обороны ВСУ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных