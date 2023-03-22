В ДНР сообщили о практически полной блокировке Артемовска

В тот же день врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения закрепились в зданиях на территории завода «Востокмаш», расположенного в северной части Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ). При этом, считает Пушилин, ВСУ не собираются уходить из Артемовска.