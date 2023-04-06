Газета
Политика

Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон встретились в Пекине

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился перед Домом народных собраний (парламентом) с приехавшим в Пекин президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает Reuters.

Перед началом встречи Макрон написал в Twitter, что в ходе переговоров он планирует обсудить с Си Цзиньпином ведущую роль Китая в построении мира, а также климат и продовольственную безопасность. 

Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Китай накануне, 5 апреля. Их визит продлится до 7 апреля. Ранее Макрон уже провел встречу с премьер-министром госсовета КНР Ли Цяном. Уточняется, что это первый визит Макрона в Китай с 2019 г.

5 апреля посол КНР в ЕС Фу Цун назвал риторическим приемом выражение о «безграничной дружбе» России и Китая, закрепленное в декларации, подписанной в феврале 2022 г. Путиным и Си Цзиньпином. Дипломат подчеркнул, что Пекин не поддерживает спецоперацию России на Украине, а также не оказывает России военную помощь. При этом, отметил Фу Цун, правительство КНР считает, что причины начала конфликта сложнее, чем их пытается преподнести Запад.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что весь контекст отношений Москвы и Пекина изложен в двух документах, подписанных в конце марта по итогам трехдневной поездки председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

4 апреля Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС обеспокоен «дружеской позицией» Китая по отношению к РФ, и призвала Пекин «конструктивно повлиять» на Москву. В ответ в МИД КНР отметили, что готовы обсуждать с ЕС политическое урегулирование ситуации на Украине.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных