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Политика

Посол КНР назвал риторическим приемом заявление о дружбе с Россией

Ведомости

Заявление о «безграничной дружбе» Москвы и Пекина является риторическим приемом. Такое заявление сделал посол КНР в ЕС Фу Цун в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Китай, передает газета The New York Times.

«[Дружба] без ограничений — не что иное, как риторический прием», — отметил он, комментируя декларацию, подписанную в феврале 2022 г. президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Китайские посол подчеркнул, что Пекин не поддерживает спецоперацию России на Украине, а также не оказывает России военную помощь. При этом, отметил Фу Цун, правительство КНР считает, что причины начала конфликта сложнее, чем пытается преподнести Запад.

Заявление между лидерами РФ и КНР было подписано в начале февраля 2022 г. после поездки Путина в Китай на открытие зимней Олимпиады. «Дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах», — говорится в документе.

Накануне, 4 апреля, Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС обеспокоен «дружеской позицией» Китая по отношению к РФ, и призвала Пекин «конструктивно повлиять» на Москву. В ответ в МИДе КНР отметили, что готовы обсуждать с ЕС политическое урегулирование ситуации на Украине.

Действия Китая также подверглись критике со стороны США в конце марта, когда Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом. В Белом доме заявили, что Китай не является беспристрастной стороной в ситуации вокруг Украины, поскольку Пекин «не осудил» проведение спецоперации и не отказался от покупки российских энергоресурсов. В Вашингтоне также обратили внимание, что Си Цзиньпин еще ни разу не говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, зато прилетел в Москву.

В ответ на заявления из Белого дома МИД КНР подчеркнул, что Пекин «поддерживает контакты со всеми сторонами» конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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