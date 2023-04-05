Посол КНР назвал риторическим приемом заявление о дружбе с Россией
Заявление о «безграничной дружбе» Москвы и Пекина является риторическим приемом. Такое заявление сделал посол КНР в ЕС Фу Цун в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Китай, передает газета The New York Times.
«[Дружба] без ограничений — не что иное, как риторический прием», — отметил он, комментируя декларацию, подписанную в феврале 2022 г. президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Китайские посол подчеркнул, что Пекин не поддерживает спецоперацию России на Украине, а также не оказывает России военную помощь. При этом, отметил Фу Цун, правительство КНР считает, что причины начала конфликта сложнее, чем пытается преподнести Запад.
Заявление между лидерами РФ и КНР было подписано в начале февраля 2022 г. после поездки Путина в Китай на открытие зимней Олимпиады. «Дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах», — говорится в документе.
Накануне, 4 апреля, Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС обеспокоен «дружеской позицией» Китая по отношению к РФ, и призвала Пекин «конструктивно повлиять» на Москву. В ответ в МИДе КНР отметили, что готовы обсуждать с ЕС политическое урегулирование ситуации на Украине.
Действия Китая также подверглись критике со стороны США в конце марта, когда Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом. В Белом доме заявили, что Китай не является беспристрастной стороной в ситуации вокруг Украины, поскольку Пекин «не осудил» проведение спецоперации и не отказался от покупки российских энергоресурсов. В Вашингтоне также обратили внимание, что Си Цзиньпин еще ни разу не говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, зато прилетел в Москву.
В ответ на заявления из Белого дома МИД КНР подчеркнул, что Пекин «поддерживает контакты со всеми сторонами» конфликта.