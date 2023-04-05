В Кремле прокомментировали слова посла КНР о «безграничной дружбе» стран
Весь контекст отношений России и Китая изложен в двух документах, подписанных в конце марта президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова посла КНР в ЕС Фу Цуна о дружбе с Россией.
«Мы ориентируемся на содержание и на дух тех контактов, которые состоялись между президентом Путиным и председателем Си совсем недавно в Москве. А весь контекст их взаимопонимания изложен в двух документах, в двух подписных заявлениях, которые были приняты по итогам российско-китайских переговоров», — подчеркнул он.
Песков отметил содержательность встречи двух лидеров и добавил, что их переговоры «в полной мере свещают весь спектр вопросов, которые находятся на совместной повестке дня».
20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом, в ходе которых прошли переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам визита лидеры России и Китая подписали ряд заявлений. В частности, был принят документ о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.
Ранее сегодня, 5 апреля, посол КНР в ЕС Фу Цун назвал риторическим приемом выражение о «безграничной дружбе» России и Китая, закрепленное в декларации, подписанной в феврале 2022 г. Путиным и Си Цзиньпином. Дипломат подчеркнул, что Пекин не поддерживает спецоперацию России на Украине, а также не оказывает России военную помощь. При этом, отметил Фу Цун, правительство КНР считает, что причины начала конфликта сложнее, чем их пытается преподнести Запад.
Накануне, 4 апреля, Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС обеспокоен «дружеской позицией» Китая по отношению к РФ, и призвала Пекин «конструктивно повлиять» на Москву. В ответ в МИДе КНР отметили, что готовы обсуждать с ЕС политическое урегулирование ситуации на Украине. С 5 по 7 апреля Китай посетят президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.