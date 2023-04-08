Медведев: Украина исчезнет, поскольку она «никому не нужна»

Медведев также отметил, что Украина не нужна самим гражданам, и в стране осталось из 45 млн человек около 20 млн. Оставшиеся в стране люди «хотят куда угодно», лишь бы «было тихо и кормили сытно». По его словам, граждане Украины вынуждены жить в тревоге, покидать дома, чтобы «группа вороватых фашиствующих клоунов копили на своих офшорных счетах украденные западные деньги». «Зачем это обычным украинцам? Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому её не будет», – подытожил Медведев.