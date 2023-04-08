Медведев: Украина исчезнет, поскольку она «никому не нужна»
Украина исчезнет, потому что она не нужна ни Европе, ни США, ни другим странам мира, ни России, ни собственным гражданам, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его мнению, Украина не нужна Европе, поскольку сложившаяся ситуация «уже устроила европейцам настоящий финансовый и политический ад» – в Евросоюзе выросла инфляция, увеличились счета за коммунальные услуги, уничтожается бизнес. Медведев отмечает, что содержание украинских беженцев приведет к «окончательному закату прежде царственной, но обнищавшей от вырождения Европы».
Также, по словам зампреда Совбеза, американские налогоплательщики спросят с властей, почему они занимаются не инфляцией, рабочими местами и другим в США, а направляют средства Украине.
«Рядовые американцы совершенно не понимают, вообще, что такое «Украина» и где «оно» находится. Большинство из них даже на карте эту «державу» с ходу не покажут. Почему ради какой-то малопонятной части России они должны терпеть такие неудобства? <…> И они рано или поздно спросят за это. И тогда захват Капитолия в январе 2021 года покажется играми скаутов», – считает Медведев.
Азиатские страны же видят на нынешнем примере, как «отрабатываются цветные технологии по устранению крупнейших держав-конкурентов», говорит политик. Также они видят, как страны Запада, в частности США, провоцируют региональные проблемы. По его словам, западные страны призывают азиатские державы поддержать ограничения в отношении России, хотя страна «во много раз ближе геополитически и которая исторически зарекомендовала себя как надёжный стратегический партнёр». «И зачем такая головная боль от бывших колонизаторов азиатским гигантам?» – отмечает Медведев.
Зампред Совбеза подчеркивает, что Украина – это «искусственно нарезанные территории», «случайно отторгнутые» в ХХ веке, где проживают миллионы «соотечественников», которых Россия защищает в рамках спецоперации.
«Но кусочки России, названные Украиной в границах 1991 года, – просто недоразумение, порождённое распадом Союза ССР. И поэтому недоукраина не нужна нам. Нам нужна Большая Великая Россия», – добавил он.
Медведев также отметил, что Украина не нужна самим гражданам, и в стране осталось из 45 млн человек около 20 млн. Оставшиеся в стране люди «хотят куда угодно», лишь бы «было тихо и кормили сытно». По его словам, граждане Украины вынуждены жить в тревоге, покидать дома, чтобы «группа вороватых фашиствующих клоунов копили на своих офшорных счетах украденные западные деньги». «Зачем это обычным украинцам? Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому её не будет», – подытожил Медведев.