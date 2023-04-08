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Саралиев заявил о готовности Минобороны к обмену пленными мусульманами с Украиной

Ведомости

Минобороны РФ «достаточно быстро» согласилось на предложение Украины обменять пленных, исповедующих ислам, заявил представитель Парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев. Об этом сообщает РБК.

«Мне лично так же поступало подобное предложение от украинской стороны, и на него был дан положительный ответ», — отметил Саралиев, опровергнув обвинения со стороны Украины в том, что Россия отказывается от обмена пленными.

Накануне советница руководителя офиса президента Украины Дарья Заривная заявила, что Киев предложил России обменять мусульман по формуле «всех на всех», но Москва «восприняла эту идею без особого энтузиазма».

Предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 7 марта. Он планировался по формуле 160 на 160, но украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек. Тогда уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что переговорный процесс продолжается и в службах борются «за каждого нашего парня». Позднее омбудсмен опубликовала список из 70 солдат, которых отказался принять Киев.

31 марта Москалькова сообщила, что Украина не отвечает России по поводу включения военнослужащих ВСУ в списки для обмена пленными и тем самым срывает очередной обмен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных