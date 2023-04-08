Саралиев заявил о готовности Минобороны к обмену пленными мусульманами с Украиной

Предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 7 марта. Он планировался по формуле 160 на 160, но украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек. Тогда уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что переговорный процесс продолжается и в службах борются «за каждого нашего парня». Позднее омбудсмен опубликовала список из 70 солдат, которых отказался принять Киев.