Саралиев заявил о готовности Минобороны к обмену пленными мусульманами с Украиной
«Мне лично так же поступало подобное предложение от украинской стороны, и на него был дан положительный ответ», — отметил Саралиев, опровергнув обвинения со стороны Украины в том, что Россия отказывается от обмена пленными.
Накануне советница руководителя офиса президента Украины Дарья Заривная заявила, что Киев предложил России обменять мусульман по формуле «всех на всех», но Москва «восприняла эту идею без особого энтузиазма».
Предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 7 марта. Он планировался по формуле 160 на 160, но украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек. Тогда уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что переговорный процесс продолжается и в службах борются «за каждого нашего парня». Позднее омбудсмен опубликовала список из 70 солдат, которых отказался принять Киев.
31 марта Москалькова сообщила, что Украина не отвечает России по поводу включения военнослужащих ВСУ в списки для обмена пленными и тем самым срывает очередной обмен.