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Кадыров: контрнаступление вооруженных сил Украины будет на руку России

Ведомости

Возможное контрнаступление Украины «будет на руку» российским военным, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Контрнаступление украинских сатанистов и натовских наёмников нам будет на руку по всем пунктам. Ну и как вишенка на торте – трофеи, образцы иностранной техники, толпы пленных, которые на камеру как всегда окажутся военными поварами или электриками», – написал Кадыров.

Он также указал на то, что в России сложилась «отличная обстановка»: есть консолидация общества, которой ранее «у нас не было и которой ни одна другая страна не сможет похвастаться». «Везде одни плюсы», – заключил он.

Ранее в интервью газетам медиагруппы Funke госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Украины начнется в ближайшее время. Госсекретарь Соединенных Штатов уточнил, что у партнеров Украины есть две цели. «Одна из них – сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине продолжать отвоевывать территории», – сказал Блинкен. Это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявление Блинкена о возможном скором контрнаступлении Украины является предметом тщательного отслеживания российских военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных