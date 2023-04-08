Кадыров: контрнаступление вооруженных сил Украины будет на руку России
Возможное контрнаступление Украины «будет на руку» российским военным, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Контрнаступление украинских сатанистов и натовских наёмников нам будет на руку по всем пунктам. Ну и как вишенка на торте – трофеи, образцы иностранной техники, толпы пленных, которые на камеру как всегда окажутся военными поварами или электриками», – написал Кадыров.
Он также указал на то, что в России сложилась «отличная обстановка»: есть консолидация общества, которой ранее «у нас не было и которой ни одна другая страна не сможет похвастаться». «Везде одни плюсы», – заключил он.
Ранее в интервью газетам медиагруппы Funke госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Украины начнется в ближайшее время. Госсекретарь Соединенных Штатов уточнил, что у партнеров Украины есть две цели. «Одна из них – сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине продолжать отвоевывать территории», – сказал Блинкен. Это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели.
В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявление Блинкена о возможном скором контрнаступлении Украины является предметом тщательного отслеживания российских военных.