Песков назвал критикой США слова Макрона о размещении ядерных ракет в других странах
Президент Франции Эмманюэль Макрон подверг критике политику США, выступив против размещения ядерного оружия в других государствах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фрагмент интервью Пескова опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
«Такой яростной критики от президента Франции в адрес США мы не слышали давно» -
Макрон заявил, что Франция выступает против распространения ядерного оружия за пределы его стран-обладателей. Такое заявление о сделал по итогам встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.
25 марта президент России Владимир Путин заявил о завершении постройки хранилища для тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии к июлю этого года. Президент отметил, что Москва не передает Минску ядерное оружие, а делает то, чем США занимаются уже много лет, — размещением ТЯО на территории союзников и обучением их пилотов навыкам обращения с ним.