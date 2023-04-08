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Песков назвал критикой США слова Макрона о размещении ядерных ракет в других странах

Ведомости

Президент Франции Эмманюэль Макрон подверг критике политику США, выступив против размещения ядерного оружия в других государствах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фрагмент интервью Пескова опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Такой яростной критики от президента Франции в адрес США мы не слышали давно» -

Макрон заявил, что Франция выступает против распространения ядерного оружия за пределы его стран-обладателей. Такое заявление о сделал по итогам встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.

25 марта президент России Владимир Путин заявил о завершении постройки хранилища для тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии к июлю этого года. Президент отметил, что Москва не передает Минску ядерное оружие, а делает то, чем США занимаются уже много лет, — размещением ТЯО на территории союзников и обучением их пилотов навыкам обращения с ним.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных