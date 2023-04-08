Тайвань зафиксировал в районе острова 71 летательный аппарат НОАК
Вооруженные силы Тайваня в субботу зафиксировали приближение к острову 71 самолета Народно-освободительной армии (НОАК) Китая, передает ТАСС со ссылкой на заявление тайваньского оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что 29 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива в северной, центральной и южной ее частях, а также совершили заход в опознавательную зону ПВО острова.
Восточная зона боевого командования объявила, что НОАК 8-10 апреля проведет учения в Тайваньском проливе, а также в акваториях к северу, к югу и к востоку от острова. Они будут проходить под названием «Объединенный острый меч», параллельно запланировано патрулирование вокруг Тайваня.
В начале августа 2022 г. спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на протест Китая. По словам политика, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. 3 августа Пелоси покинула остров. 15 августа официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что визит делегации конгрессменов США на Тайвань противоречит принципу «одного Китая». Представитель МИД КНР также отметил, что действия США дают «ошибочный сигнал сепаратистским силам на Тайване». Дипломат еще раз подчеркнул, что воссоединение Китая и Тайваня является «исторической тенденцией, которую нельзя остановить».
27 октября президент России Владимир Путин обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине и обострении ситуации вокруг Тайваня. «Тайвань, без всяких сомнений, неотъемлемая часть Китайской Народной республики. Мы всегда придерживались этой позиции, и она у нас не меняется», — сказал Путин. По его словам, визиты высокопоставленных лиц США на Тайвань воспринимаются Россией как провокация. В МИД КНР сообщили, что высоко ценят позицию Путина по этому вопросу.