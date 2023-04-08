Глава Севастополя объяснил громкие звуки профилактикой диверсий
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе работой по профилактике диверсантов. Об этом он написал своем Telegram-канале.
«Громкие звуки в центре города – это профилактическая работа в рамках ППДО», – написал он.
Развожаев 22 марта сообщил об уничтожении трех надводных беспилотников. «Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели», – рассказал он в Telegram-канале.
Развозжаев уточнил, что от взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в нескольких зданиях выбило окна. Люди и военная техника в результате не пострадали.
Два из трех беспилотников, пытавшихся утром поразить объекты в Севастополе, уничтожили девушки-военнослужащие, они получат награду и денежную премию, заявил позже министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.