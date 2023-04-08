Пригожин попросил Макрона обеспечить охрану для сына главы «Русского дома» в ЦАР
Глава ЧВК «Вагенр» Евгений Пригожин обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой обеспечить охрану для сына главы «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого. Об этом сообщила пресс-служба Пригожина в Telegram-канале.
«Уважаемый господин президент! Сын Дмитрия Сытого является гражданином Франции и проживает на территории Франции. Прошу вас дать поручение обеспечить сыну Дмитрия достойную охрану от террористов, которые пытались совершить покушение на Дмитрия Сытого», — говорится в обращении.
Пригожин также указал на то, что Сытый приложил много усилий для борьбы с терроризмом в Африке.
Покушение на Дмитрия Сытого было совершено в столице ЦАР Банги 16 декабря 2022 г. В посольстве РФ в республике уточнили, что главе «Русского дома» пришла анонимная посылка со взрывчаткой внутри. Она сдетонировала у него в руках, Сытой был госпитализирован. 19 декабря стало известно, что состояние Сытого после покушения остается тяжелым, принято решение о его эвакуации в Россию.
Позже на месте покушения полиция ЦАР нашла записку с угрозой. «Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки», — было напечатано на русском языке на узком листке бумаги. Позднее полиция ЦАР задержала семь человек, которые могут иметь отношение к террористической атаке. В МИД РФ решительно осудили покушение на Сытого и выразили надежду на установление виновных в нем.
В 2019 г. американский телеканал CNN опубликовал расследование, посвященное деятельности компаний, связанных с Пригожиным. Репортеры телеканала в течение месяца собирали информацию в ЦАР, а также исследовали подтверждающие связь Пригожина с республикой документы.