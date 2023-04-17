Власти Молдавии объявили нежелательным лицом главу Татарстана

Власти Молдавии объявили нежелательным лицом главу ТатарстанаВместе с ним в республику не пустили главу холдинга «Ак-Барс» Ивана Егорова
Власти Молдавии объявили главу Татарстана Рустама Минниханова нежелательным лицом. Об этом сообщил сам чиновник. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале интернет-портала Gagauznews.
«Вместе с [кандидатом на пост главы Гагаузии] Виктором Петровым и [депутатом молдавского парламента] Александром Суходольским, которые совсем недавно посетили нашу республику, мы наметили обширную совместную программу действий. К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить эту страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в Конгрессе», — пояснил Минниханов.
Глава Татарстана также поздравил народ Гагаузии с Пасхой и выразил уверенность, что Петров «станет хорошим связующим звеном» между РФ и Татарстаном с одной стороны и Гагаузией с другой. Минниханов отметил, что узнал о своем статусе только по прилете в Кишинев. По данным портала, борт с российским политиком уже покинул Молдавию.
Издание пишет, что Минниханов прилетел в Молдавию с генеральным директором акционерного общества «Холдинговая компания «Ак Барс» Иваном Егоровым. Оба должны были принять участие в международном конгрессе народной дипломатии «Дружба народов – 2023», который впервые проходит в городе Комрате. В разговоре с ТАСС Суходольский заявил, что российской стороне было направлено официальное приглашение, однако по прилете в Кишинев главе Татарстане «даже не дали спуститься с самолета» и вручили документ с отказом во въезде, уточнил депутат.
Конгресс приурочен к 30-летию Русской общины Республики Молдова. В мероприятии принимают участие депутаты Народного собрания Гагаузии, депутат парламента Молдавии, представители духовенства Гагаузии и Молдавии, руководители национальных и международных общественных структур и др. Gagauznews пишет, что на открытии прозвучали гимны Молдавии, Гагаузии и Республики Татарстан, также в зале включили видеообращение Минниханова из самолета. В ходе выступления Суходольский отметил, что Иван Егоров летел вместе с главой Татарстана, чтобы озвучить «реальные экономические предложения».
Гагаузия и Татарстан сотрудничают в социально-экономической сфере. В 1999 г. между между ними было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В марте 2023 г. делегация из Гагаузии во главе с Виктором Петровым прилетела в Казань по приглашению Минниханова, сообщила пресс-служба главы республики, передает «Татар-информ».
Виктор Петров — кандидат на должность главы (башкана) Гагаузии. Всего ЦИК автономии зарегистрировал восемь кандидатов. Выборы состоятся 30 апреля. Ранее президент Молдавии Майя Санду выразила надежду, что избранный глава региона будет работать в интересах республики, а не других стран, «как Россия». Она добавила, что ранее в выборах в автономии «было много вопросов».