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Власти Молдавии объявили нежелательным лицом главу Татарстана

Вместе с ним в республику не пустили главу холдинга «Ак-Барс» Ивана Егорова
Анастасия Швецова
Максим Стулов / Ведомости

Власти Молдавии объявили главу Татарстана Рустама Минниханова нежелательным лицом. Об этом сообщил сам чиновник. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале интернет-портала Gagauznews.

«Вместе с [кандидатом на пост главы Гагаузии] Виктором Петровым и [депутатом молдавского парламента] Александром Суходольским, которые совсем недавно посетили нашу республику, мы наметили обширную совместную программу действий. К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить эту страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в Конгрессе», — пояснил Минниханов.

Глава Татарстана также поздравил народ Гагаузии с Пасхой и выразил уверенность, что Петров «станет хорошим связующим звеном» между РФ и Татарстаном с одной стороны и Гагаузией с другой. Минниханов отметил, что узнал о своем статусе только по прилете в Кишинев. По данным портала, борт с российским политиком уже покинул Молдавию.

Издание пишет, что Минниханов прилетел в Молдавию с генеральным директором акционерного общества «Холдинговая компания «Ак Барс» Иваном Егоровым. Оба должны были принять участие в международном конгрессе народной дипломатии «Дружба народов – 2023», который впервые проходит в городе Комрате. В разговоре с ТАСС Суходольский заявил, что российской стороне было направлено официальное приглашение, однако по прилете в Кишинев главе Татарстане «даже не дали спуститься с самолета» и вручили документ с отказом во въезде, уточнил депутат.

Конгресс приурочен к 30-летию Русской общины Республики Молдова. В мероприятии принимают участие депутаты Народного собрания Гагаузии, депутат парламента Молдавии, представители духовенства Гагаузии и Молдавии, руководители национальных и международных общественных структур и др. Gagauznews пишет, что на открытии прозвучали гимны Молдавии, Гагаузии и Республики Татарстан, также в зале включили видеообращение Минниханова из самолета. В ходе выступления Суходольский отметил, что Иван Егоров летел вместе с главой Татарстана, чтобы озвучить «реальные экономические предложения».

Гагаузия и Татарстан сотрудничают в социально-экономической сфере. В 1999 г. между между ними было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В марте 2023 г. делегация из Гагаузии во главе с Виктором Петровым прилетела в Казань по приглашению Минниханова, сообщила пресс-служба главы республики, передает «Татар-информ».

Виктор Петров — кандидат на должность главы (башкана) Гагаузии. Всего ЦИК автономии зарегистрировал восемь кандидатов. Выборы состоятся 30 апреля. Ранее президент Молдавии Майя Санду выразила надежду, что избранный глава региона будет работать в интересах республики, а не других стран, «как Россия». Она добавила, что ранее в выборах в автономии «было много вопросов».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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