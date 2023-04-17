Власти Молдавии объявили нежелательным лицом главу Татарстана

Издание пишет, что Минниханов прилетел в Молдавию с генеральным директором акционерного общества «Холдинговая компания «Ак Барс» Иваном Егоровым. Оба должны были принять участие в международном конгрессе народной дипломатии «Дружба народов – 2023», который впервые проходит в городе Комрате. В разговоре с ТАСС Суходольский заявил, что российской стороне было направлено официальное приглашение, однако по прилете в Кишинев главе Татарстане «даже не дали спуститься с самолета» и вручили документ с отказом во въезде, уточнил депутат.