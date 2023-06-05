Газета
Политика

Пресс-секретарь генсека ООН прокомментировал слова Вершинина о зерновой сделке

Ведомости

ООН продолжает переговоры с Россией и Украиной по продлению зерновой сделки, заявил представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина об отсутствии перспектив ее продления, передает ТАСС.

«Дискуссии продолжаются. Они продолжаются постоянно с нашими партнерами в рамках Совместного координационного центра, в том числе с Россией и Украиной. Как мы неоднократно говорили, черноморская зерновая инициатива имеет критическое значение для решения проблемы цен на продовольствие в глобальном масштабе, как и меморандум о понимании, подписанный нами с Россией», – сказал Дюжаррик на брифинге.

При этом он сказал, что не будет напрямую отвечать Вершинину. Дюжаррик также уточнил, что продолжаются дискуссии по поводу запуска аммиакопровода Тольятти – Одесса.

«Договоренности на этот счет должны, конечно, обсуждаться между сторонами, но я не намерен говорить о каких-либо предварительных условиях», – ответил он, комментируя сообщения о том, что Киев выдвигает дополнительные условия для возобновления транзита российского аммиака, в частности, расширение числа портов.

Ранее по теме: Замглавы МИД РФ заявил об отсутствии перспектив для продления зерновой сделки

Как заявлял Вершинин, в МИД России считают, что перспектив для продления зерновой сделки нет. Но дипломат добавил, что российская сторона продолжает консультации с представителями ООН.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется.

17 мая зерновую сделку продлили еще на два месяца. Россия настаивает на пяти «системных» задачах сделки, прогресс по которым отсутствует: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей для сельхозтехники, разблокирование транспортной логистики и страхования, восстановление аммиакопровода и разморозка активов российских компаний. 18 мая МИД России заявил, что если условия России не будут выполнены, то «ни о каком расширении «черноморской инициативы» речь в принципе не идет.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных