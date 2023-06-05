Евросоюз ввел санкции против российских замминистра юстиции и судей
Евросоюз ввел санкции в отношении девяти граждан России в связи с нарушением прав человека. Это следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.
Под ограничения попали замминистра юстиции Олег Свириденко, следователи, судьи и сотрудник ФСИН. В документе уточняется, что санкции введены в связи с делом и приговором, вынесенным политику Владимиру Кара-Мурзе (признан в России иноагентом), а также с признанием его иностранным агентом.
7 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене, дискредитации армии и участии в деятельности нежелательной организации, а также к ограничению свободы сроком на полгода и штрафу в размере 400 000 руб. Ему также запретили заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет по освобождении из колонии.
В апреле 2022 г. Кара-Мурзу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, Кара-Мурза во время своего выступления в парламенте Аризоны (США) распространял фейки о российской армии. Сам Кара-Мурза свою вину не признал. В конце апреля его арестовали, тогда же Минюст присвоил ему статус физического лица – иностранного агента. В июле прошлого года в его отношении также возбудили дело об участии в деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). В октябре стало известно, что против Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).
В апреле в связи с приговором в отношении пяти россиян ввела санкции и Великобритания. Под них попали судья Елена Ленская и сотрудники правоохранительных органов.