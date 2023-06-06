Газета
Политика

В зону подтопления из-за разрушений на Каховской ГЭС попадают 14 населенных пунктов

Ведомости

Уровень подъема воды из-за частичного разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области составил от 2 до 4 м, в зону подтопления попадают 14 населенных пунктов. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алекссенко со ссылкой на данные МЧС.

«В зону подтопления попадают пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряне, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре», – написал он в своем Telegram-канале.

Совокупное население в этих населенных пунктах превышает 22 000 человек, уточнил чиновник. На местах организовано информирование людей, уже подготовлены автобусы и места временного размещения людей в случае эвакуации жителей прибрежных домов.  При этом в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены оперативные группы спасателей.

Уровень подъема воды ниже ГЭС составляет от 2 до 4 м, что не представляет угрозу для крупных населенных пунктов, добавил Алексеенко.

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев при этом сообщил, что эвакуация жителей подтопленных домов в районе Каховской ГЭС уже началась. Он также уточнил, что уровень воды постепенно опустится к прежним значениям через 72 часа.

Обстрел Каховской ГЭС начался в районе двух часов ночи. В результате верхняя часть ГЭС была разрушена и начался неконтролируемый сброс воды. При этом в администрации Херсонской области подчеркнули, что станция построена таким образом, что «сброс воды разом невозможен, поэтому ситуация не является критичной». По словам Леонтьева, разрушение стало возможно в результате последовательных обстрелов ГЭС со стороны Украины.

Позже член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что разрушение не представляет критической опасности для Запорожской АЭС, хотя в среднесрочной и долгосрочной перспективе это может привести к проблемам безопасности АЭС и «должного обеспечения необходимыми объемами станции».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных