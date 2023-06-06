В зону подтопления из-за разрушений на Каховской ГЭС попадают 14 населенных пунктов
Уровень подъема воды из-за частичного разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области составил от 2 до 4 м, в зону подтопления попадают 14 населенных пунктов. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алекссенко со ссылкой на данные МЧС.
«В зону подтопления попадают пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряне, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре», – написал он в своем Telegram-канале.
Совокупное население в этих населенных пунктах превышает 22 000 человек, уточнил чиновник. На местах организовано информирование людей, уже подготовлены автобусы и места временного размещения людей в случае эвакуации жителей прибрежных домов. При этом в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены оперативные группы спасателей.
Уровень подъема воды ниже ГЭС составляет от 2 до 4 м, что не представляет угрозу для крупных населенных пунктов, добавил Алексеенко.
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев при этом сообщил, что эвакуация жителей подтопленных домов в районе Каховской ГЭС уже началась. Он также уточнил, что уровень воды постепенно опустится к прежним значениям через 72 часа.
Обстрел Каховской ГЭС начался в районе двух часов ночи. В результате верхняя часть ГЭС была разрушена и начался неконтролируемый сброс воды. При этом в администрации Херсонской области подчеркнули, что станция построена таким образом, что «сброс воды разом невозможен, поэтому ситуация не является критичной». По словам Леонтьева, разрушение стало возможно в результате последовательных обстрелов ГЭС со стороны Украины.
Позже член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что разрушение не представляет критической опасности для Запорожской АЭС, хотя в среднесрочной и долгосрочной перспективе это может привести к проблемам безопасности АЭС и «должного обеспечения необходимыми объемами станции».