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В Кремле оценили последствия разрушений на Каховской ГЭС для водоснабжения Крыма

Ведомости

Специалисты прорабатывают вопрос последствий разрушения плотины Каховской ГЭС для водоснабжения Крыма, у полуострова есть «определенный запас прочности», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По водоснабжению Крыма предпринимались энергичные шаги еще до того, как вернули к жизни канал, поэтому определенные наработки есть. Есть определенный запас прочности – имеется уровень воды там в водохранилище. А в остальном – ситуация только возникла, специалисты работают», – заявил он.

Говоря о последствиях для Запорожской АЭС, Песков указал на заявления экспертов о том, что пока угрозы для станции нет. «Но здесь за детальной информацией нужно обращаться к специалистам», – пояснил он.

Разрушения на ГЭС стали последствием преднамеренной диверсии ВСУ, которая может обернуться тяжелыми последствиями для нескольких десятков тысяч жителей региона, добавил Песков.

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Ночью 6 июня была разрушена верхняя часть станции Каховской ГЭС, где находятся шандоры, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия. Уровень подъема воды в Новой Каховке достиг пяти метров, власти начали эвакуацию жителей порядка 300 домов. Об эвакуации жителей также объявила украинская сторона, заявив об угрозе затопления 80 населенных пунктов. Удар по Каховской ГЭС, по информации СМИ, предположительно, был нанесен ВСУ из реактивной системы залпового огня «Ольха».

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в курсе об инциденте на Каховской ГЭС, сообщила пресс-служба организации в Twitter. Там отметили, что эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС внимательно следят за ситуацией. Разрушение плотины не несет прямых рисков для ядерной безопасности станции, уточнили в агентстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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