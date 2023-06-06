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В Белгородской области опровергли сообщения о диверсантах в регионе

Ведомости

В Белгородской области опровергли информацию о нескольких вооруженных группах противника, действующих на территории области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Там рассказали, что жителям Белгородской области якобы от имени сотрудников МВД поступают звонки о диверсионных группах, граждан просят самостоятельно задерживать противника на полицейских машинах и в форме российских военнослужащих с белыми повязками.

«Представители правоохранительных органов и органов власти никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах с телефонов других государств», – предупредили в оперштабе и попросили доверять официальным источникам.

Обстрелы Белгородской области участились с конца мая. 5 июня губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что, по последним данным, около 100 жителей остаются в Новой Таволжанке, которая находится под обстрелами противника. Он отметил, что на сегодняшний день «мы туда пока зайти не можем», а из-за обстрелов нет возможности уточнить информацию.

4 июня Минобороны сообщило об отражении попытки прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области. По заявлению ведомства, ДРГ предприняла попытку переправиться через реку в районе Новой Таволжанки. В оборонном ведомстве добавили, что был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник был «рассеян и отошел».

В Белгородской области бессрочно действует «желтый» уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ в регионе введен режим среднего уровня реагирования. Жители приграничных районов из-за участившихся обстрелов эвакуируются в Белгород и районы области, а также в другие регионы. Для жителей ряда приграничных населенных пунктов ввели льготы, в том числе они с 1 июня до своего возвращения в дома могут не платить квартплату, «есть варианты решения» по потребительским и ипотечным кредитам для эвакуировавшихся граждан, также были анонсированы две единоразовые выплаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных