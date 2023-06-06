В Белгородской области опровергли сообщения о диверсантах в регионе

В Белгородской области бессрочно действует «желтый» уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ в регионе введен режим среднего уровня реагирования. Жители приграничных районов из-за участившихся обстрелов эвакуируются в Белгород и районы области, а также в другие регионы. Для жителей ряда приграничных населенных пунктов ввели льготы, в том числе они с 1 июня до своего возвращения в дома могут не платить квартплату, «есть варианты решения» по потребительским и ипотечным кредитам для эвакуировавшихся граждан, также были анонсированы две единоразовые выплаты.