В Белгородской области опровергли сообщения о диверсантах в регионе
В Белгородской области опровергли информацию о нескольких вооруженных группах противника, действующих на территории области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Там рассказали, что жителям Белгородской области якобы от имени сотрудников МВД поступают звонки о диверсионных группах, граждан просят самостоятельно задерживать противника на полицейских машинах и в форме российских военнослужащих с белыми повязками.
«Представители правоохранительных органов и органов власти никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах с телефонов других государств», – предупредили в оперштабе и попросили доверять официальным источникам.
Обстрелы Белгородской области участились с конца мая. 5 июня губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что, по последним данным, около 100 жителей остаются в Новой Таволжанке, которая находится под обстрелами противника. Он отметил, что на сегодняшний день «мы туда пока зайти не можем», а из-за обстрелов нет возможности уточнить информацию.
4 июня Минобороны сообщило об отражении попытки прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области. По заявлению ведомства, ДРГ предприняла попытку переправиться через реку в районе Новой Таволжанки. В оборонном ведомстве добавили, что был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник был «рассеян и отошел».
В Белгородской области бессрочно действует «желтый» уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ в регионе введен режим среднего уровня реагирования. Жители приграничных районов из-за участившихся обстрелов эвакуируются в Белгород и районы области, а также в другие регионы. Для жителей ряда приграничных населенных пунктов ввели льготы, в том числе они с 1 июня до своего возвращения в дома могут не платить квартплату, «есть варианты решения» по потребительским и ипотечным кредитам для эвакуировавшихся граждан, также были анонсированы две единоразовые выплаты.