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Гладков: в Новой Таволжанке остается около 100 жителей

Ведомости

В селе Новая Таволжанка Шебекинского района остается порядка 100 жителей, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«На сегодня мы пока туда [в Новую Таволжанку] войти не можем. Знаю, что около 100 человек находилось [там], по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию», – сообщил Гладков на прямой трансляции в соцсетях (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, «как только ситуация изменится», он надеется, что получится «вернуться к тому, чтобы убедить людей покинуть населенный пункт».

4 июня Минобороны сообщило об отражении попытки прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области. По заявлению ведомства, ДРГ предприняла попытку переправиться через реку в районе Новой Таволжанки. В оборонном ведомстве добавили, что был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник был «рассеян и отошел». В тот же день информацию о боях в Новой Таволжанке подтвердил Гладков.

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За прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории региона не менее 650 снарядов. В частности, по Шебекинскому городскому округу было выпущено 611 снарядов, 185 из них зафиксировано в Новой Таволжанке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных