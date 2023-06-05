Гладков: в Новой Таволжанке остается около 100 жителей

«На сегодня мы пока туда [в Новую Таволжанку] войти не можем. Знаю, что около 100 человек находилось [там], по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию», – сообщил Гладков на прямой трансляции в соцсетях (цитата по «РИА Новости»).