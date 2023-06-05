Гладков: в Новой Таволжанке остается около 100 жителей
В селе Новая Таволжанка Шебекинского района остается порядка 100 жителей, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«На сегодня мы пока туда [в Новую Таволжанку] войти не можем. Знаю, что около 100 человек находилось [там], по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию», – сообщил Гладков на прямой трансляции в соцсетях (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, «как только ситуация изменится», он надеется, что получится «вернуться к тому, чтобы убедить людей покинуть населенный пункт».
4 июня Минобороны сообщило об отражении попытки прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области. По заявлению ведомства, ДРГ предприняла попытку переправиться через реку в районе Новой Таволжанки. В оборонном ведомстве добавили, что был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник был «рассеян и отошел». В тот же день информацию о боях в Новой Таволжанке подтвердил Гладков.
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории региона не менее 650 снарядов. В частности, по Шебекинскому городскому округу было выпущено 611 снарядов, 185 из них зафиксировано в Новой Таволжанке.