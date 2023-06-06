Путин поддержал кандидатуру губернатора Магаданской области на осенних выборах

По словам Путина, у губернатора «все получается», он умеет работать над решением ключевых задач. «Поэтому, что касается одобрения, здесь вопросов нет, но все-таки самое главное – это поддержка людей. Поэтому я думаю, что несмотря на то что многое сделать удалось и, как вы правильно сказали, еще больше нужно будет сделать, все-таки выборы есть выборы», – уточнил президент. Путин посоветовал Носову послушать людей, какого бы они ожидали результата от работы губернатора.