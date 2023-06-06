Путин поддержал кандидатуру губернатора Магаданской области на осенних выборах
Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру действующего губернатора Магаданской области Сергея Носова для выдвижения на осенних выборах в 2023 г. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с главой региона.
Носов заявил, что «если глава государства одобряет, а народ поддерживает, тогда можно работать», продолжать выполнять поставленные президентом задачи дальше.
По словам Путина, у губернатора «все получается», он умеет работать над решением ключевых задач. «Поэтому, что касается одобрения, здесь вопросов нет, но все-таки самое главное – это поддержка людей. Поэтому я думаю, что несмотря на то что многое сделать удалось и, как вы правильно сказали, еще больше нужно будет сделать, все-таки выборы есть выборы», – уточнил президент. Путин посоветовал Носову послушать людей, какого бы они ожидали результата от работы губернатора.
В ходе встречи с главой государства Носов рассказал, что регион поборется за первое место в общей добыче золота. В этом году запускаются две золотоизвлекающие фабрики, которые обеспечат прирост объемов на 20%.
Путин обратил внимание на отток населения из региона и проблемы в области ЖКХ . По словам Носова, причина оттока населения в высоких зарплатах, за которыми приезжают вахтовики, а потом «увозят эти деньги». С проблемами в ЖКХ регион планирует бороться масштабной модернизацией. Магаданская область использует «все инструменты, которые есть в инфраструктурном «меню», заявил Носов.
Губернатор добавил, что у него есть программа дальнейшего развития Колымы, которая включает 63 мероприятия на 220 млрд руб. Часть ее уже реализуется, а часть была реализована.
Носов родился в Магнитогорске в 1961 г. С 2012 г. был мэром Нижнего Тагила. Магаданскую область он возглавил в сентябре 2018 г., до этого несколько месяцев руководил регионом в качестве врио губернатора.