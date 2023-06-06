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Путин поддержал кандидатуру губернатора Магаданской области на осенних выборах

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Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру действующего губернатора Магаданской области Сергея Носова для выдвижения на осенних выборах в 2023 г. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с главой региона.

Носов заявил, что «если глава государства одобряет, а народ поддерживает, тогда можно работать», продолжать выполнять поставленные президентом задачи дальше.

По словам Путина, у губернатора «все получается», он умеет работать над решением ключевых задач. «Поэтому, что касается одобрения, здесь вопросов нет, но все-таки самое главное – это поддержка людей. Поэтому я думаю, что несмотря на то что многое сделать удалось и, как вы правильно сказали, еще больше нужно будет сделать, все-таки выборы есть выборы», – уточнил президент. Путин посоветовал Носову послушать людей, какого бы они ожидали результата от работы губернатора.

В ходе встречи с главой государства Носов рассказал, что регион поборется за первое место в общей добыче золота. В этом году запускаются две золотоизвлекающие фабрики, которые обеспечат прирост объемов на 20%.

Путин обратил внимание на отток населения из региона и проблемы в области ЖКХ . По словам Носова, причина оттока населения в высоких зарплатах, за которыми приезжают вахтовики, а потом «увозят эти деньги». С проблемами в ЖКХ регион планирует бороться масштабной модернизацией. Магаданская область использует «все инструменты, которые есть в инфраструктурном «меню», заявил Носов.

Губернатор добавил, что у него есть программа дальнейшего развития Колымы, которая включает 63 мероприятия на 220 млрд руб. Часть ее уже реализуется, а часть была реализована.

Носов родился в Магнитогорске в 1961 г. С 2012 г. был мэром Нижнего Тагила. Магаданскую область он возглавил в сентябре 2018 г., до этого несколько месяцев руководил регионом в качестве врио губернатора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных