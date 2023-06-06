Новым заместителем министра юстиции стала Елена Ардабьева

Ранее президент освободил от должности замминистра Алису Безродную. По заявлению пресс-службы министерства, это произошло из-за ее перехода на другую работу. На должность замминистра юстиции Безродная была назначена в 2019 г. В период с 2010 по 2016 г. она работала на различных должностях в Минюсте, после до 2019 г. Безродная была директором департамента регистрации ведомственных нормативных правовых актов министерства. Она награждена Почетной грамотой президента РФ, медалью П. А. Столыпина II степени. Согласно информации на сайте Минюста, Безродная является действительным государственным советником юстиции РФ первого класса.