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Новым заместителем министра юстиции стала Елена Ардабьева

Ведомости

Заместителем министра юстиции России была назначена Елена Ардабьева. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

«Назначить Ардабьеву Елену Анатольевну заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности», – говорится в документе, который опубликован на официальном портале нормативных правовых актов. Указ вступает в силу со дня подписания.

Ардабьева до своего назначения занимала должность руководителя департамента экономического и гражданского законодательства Минюста, до этого была заместителем директора этого департамента.

Ранее президент освободил от должности замминистра Алису Безродную. По заявлению пресс-службы министерства, это произошло из-за ее перехода на другую работу. На должность замминистра юстиции Безродная была назначена в 2019 г. В период с 2010 по 2016 г. она работала на различных должностях в Минюсте, после до 2019 г. Безродная была директором департамента регистрации ведомственных нормативных правовых актов министерства. Она награждена Почетной грамотой президента РФ, медалью П. А. Столыпина II степени. Согласно информации на сайте Минюста, Безродная является действительным государственным советником юстиции РФ первого класса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных