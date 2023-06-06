Новым заместителем министра юстиции стала Елена Ардабьева
Заместителем министра юстиции России была назначена Елена Ардабьева. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.
«Назначить Ардабьеву Елену Анатольевну заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности», – говорится в документе, который опубликован на официальном портале нормативных правовых актов. Указ вступает в силу со дня подписания.
Ардабьева до своего назначения занимала должность руководителя департамента экономического и гражданского законодательства Минюста, до этого была заместителем директора этого департамента.
Ранее президент освободил от должности замминистра Алису Безродную. По заявлению пресс-службы министерства, это произошло из-за ее перехода на другую работу. На должность замминистра юстиции Безродная была назначена в 2019 г. В период с 2010 по 2016 г. она работала на различных должностях в Минюсте, после до 2019 г. Безродная была директором департамента регистрации ведомственных нормативных правовых актов министерства. Она награждена Почетной грамотой президента РФ, медалью П. А. Столыпина II степени. Согласно информации на сайте Минюста, Безродная является действительным государственным советником юстиции РФ первого класса.