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Город Алешки оказался почти полностью затопленным из-за разрушения Каховской ГЭС

Ведомости

В результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области и последовавшего неконтролируемого сброса воды практически полностью затопленным оказался город Алешки. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«Самая сложная ситуация сейчас в Алешках. Город затоплен практически полностью. А с другой стороны – крупные лесные пожары после артобстрелов нацистов», – написал он.

Эвакуация жителей Алешек возможна при этом лишь на спецтехнике, подчеркнул Алексеенко, отметив также наблюдающиеся проблемы со связью. Для эвакуации людей направляются все свободные «Уралы» и «КамАЗы», из Крыма везут спасательные плавсредства МЧС.

Всего для эвакуации жителей прибрежных районов собрали более 100 автобусов и подготовили 5000 мест в пунктах размещения.

Каховская ГЭС была обстреляна около двух ночи 6 июня. Верхняя часть ГЭС была разрушена, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. В администрации Новокаховского городского округа рассказали, что причиной инцидента на ГЭС стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. Предположительно, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2), отметили там. 

Министр обороны Сергей Шойгу позднее заявил, что Киев совершил теракт, подорвав сооружения ГЭС, и что это будет иметь тяжелые и долговременные последствия для экологии. По данным Минобороны, Киев значительно увеличил сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что усугубляет ситуацию с затоплением территорий. Шойгу отметил, что этот факт лишь доказывает заранее спланированную Киевом «крупномасштабную диверсию».

Украинская сторона пошла на такой шаг из-за отсутствия успеха в контрнаступлении, отметил Шойгу. По его словам, на правом берегу Днепра украинские военные приступили к сооружению оборонительных позиций, что говорит об их планах перейти к обороне на этом участке. Диверсию на станции Киев осуществил, чтобы не допустить наступления российской армии, пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных