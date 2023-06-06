Город Алешки оказался почти полностью затопленным из-за разрушения Каховской ГЭС

Украинская сторона пошла на такой шаг из-за отсутствия успеха в контрнаступлении, отметил Шойгу. По его словам, на правом берегу Днепра украинские военные приступили к сооружению оборонительных позиций, что говорит об их планах перейти к обороне на этом участке. Диверсию на станции Киев осуществил, чтобы не допустить наступления российской армии, пояснил он.