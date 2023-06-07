«Росэнергоатом» анонсировал увеличение числа инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС в несколько раз
На Запорожской АЭС в несколько раз увеличится число инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в комментарии ТАСС.
«Оно увеличится в несколько раз», – сказал он.
Российская сторона всегда принимает исчерпывающие меры для гарантий безопасности сотрудников МАГАТЭ, подчеркнул Карчаа.
В конце мая гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что планирует усилить присутствие агентства на ЗАЭС, а также в скором времени лично посетить Россию и Украину. Тогда же на заседании Совбеза ООН он представил основные принципы обеспечения безопасности на станции. Так, ЗАЭС не должна подвергаться нападениям и использоваться для для размещения тяжелого вооружения, должно быть обеспечено ее бесперебойное внешнее электроснабжение, в се конструкции и системы ЗАЭС должны быть защищены от посягательств или актов саботажа.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. С тех пор российская сторона сообщала, что станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале сентября прошлого года на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону.