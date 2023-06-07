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«Росэнергоатом» анонсировал увеличение числа инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС в несколько раз

Ведомости

На Запорожской АЭС в несколько раз увеличится число инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в комментарии ТАСС.

«Оно увеличится в несколько раз», – сказал он.

Российская сторона всегда принимает исчерпывающие меры для гарантий безопасности сотрудников МАГАТЭ, подчеркнул Карчаа.

В конце мая гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что планирует усилить присутствие агентства на ЗАЭС, а также в скором времени лично посетить Россию и Украину. Тогда же на заседании Совбеза ООН он представил основные принципы обеспечения безопасности на станции. Так, ЗАЭС не должна подвергаться нападениям и использоваться для для размещения тяжелого вооружения, должно быть обеспечено ее бесперебойное внешнее электроснабжение, в се конструкции и системы ЗАЭС должны быть защищены от посягательств или актов саботажа.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. С тех пор российская сторона сообщала, что станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале сентября прошлого года на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных