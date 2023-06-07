«Росэнергоатом» анонсировал увеличение числа инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС в несколько раз

В конце мая гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что планирует усилить присутствие агентства на ЗАЭС, а также в скором времени лично посетить Россию и Украину. Тогда же на заседании Совбеза ООН он представил основные принципы обеспечения безопасности на станции. Так, ЗАЭС не должна подвергаться нападениям и использоваться для для размещения тяжелого вооружения, должно быть обеспечено ее бесперебойное внешнее электроснабжение, в се конструкции и системы ЗАЭС должны быть защищены от посягательств или актов саботажа.