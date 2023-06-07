В Думе призвали изменить исчисление срока принятия наследства для семей погибших военных
Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова предложила исчислять начало срока принятия наследства для семей погибших участников спецоперации на Украине не с даты смерти военнослужащего, а с момента получения родственниками извещения о ней. Об этом говорится в письме депутата (есть в распоряжении «Ведомостей») первому зампреду Совфеда и главе координационной парламентской группы по вопросам СВО Андрею Турчаку.
Лантратова в письме рассказала о поступившем к ней обращении от вдовы участника СВО из Екатеринбурга. Женщине 30 марта поступило извещение о смерти ее мужа, но в свидетельстве о смерти, полученном уже позднее, датой его гибели было указано 30 сентября 2022 г.
Обратившись в нотариальную контору и Социальный фонд России для оформления наследства, женщина получила отказ – ведь предусмотренный законом срок принятия наследства в шесть месяцев был уже нарушен.
«Таким образом, семья погибшего участника СВО попала в правовую коллизию и вынуждена восстанавливать срок принятия наследства через суд, в противном случае документы к рассмотрению не принимаются», – отмечает в письме Лантратова.
Несовпадение даты гибели военного с датой получения извещения объясняется тем, что он может числиться безвестно отсутствующим в течение полугода и более и признается умершим задним числом, отметила она.
Лантратова просит в своем письме рассмотреть инициативу о внесении изменений через примечание в ч. 3 ст. 1154 ГК РФ, которые «предусматривают исчисление начала срока принятия наследства для семей погибших участников СВО с момента извещения родственника военнослужащего о факте смерти военнослужащего, а не с даты его смерти».
Депутат также попросила рассмотреть вопрос о включении этого предложения в ежемесячный доклад президенту.
В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает процедуру признания военных погибшими и пропавшими без вести во время проведения спецоперации. Теперь если в течение шести месяцев нет сведений о месте пребывания военнослужащего, в частности не предоставлены такие сведения от командира воинской части, то он может быть признан пропавшим без вести по заявлению заинтересованных лиц. Спустя три месяца после вступления в силу решения суда о признании военнослужащим пропавшим без вести он может быть объявлен умершим.
Если же имели место события, дающие основание предполагать гибель, например исчезновение в зоне активных боевых действий при угрожавших жизни обстоятельствах, то военнослужащий может быть объявлен умершим через шесть месяцев. Ранее для признания смерти пропавшего без вести нужно было ждать два года с момента окончания боевых действий.