В МИД РФ оценили сроки восстановления аммиакопровода Тольятти – Одесса
В Министерстве иностранных дел РФ оценили сроки восстановления аммиакопровода Тольятти – Одесса от одного до трех месяцев. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
«По предварительным оценкам, на ремонтные восстановительные работы потребуется примерно от одного до трех месяцев. Это при наличии доступа к месту повреждения. Мы предпримем усилия, чтобы прояснить обстоятельства. <...> Но и сейчас уже можно констатировать, что единственной стороной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, безусловно, был киевский режим», – заявила Захарова.
Она отметила, что аммиакопровод имел ключевое значение в обеспечении продовольственной безопасности. «Киевский режим уничтожил не просто физическую способность поставок аммиака на мировые рынки, а нанес удар по общим усилиям по борьбе с угрозами голода в нуждающихся странах <…> и усилиям Гуттериша», – добавила Захарова.
Ранее 7 июня Минобороны сообщило, что украинская ДРГ вечером 5 июня подорвала аммиакопровод Тольятти – Одесса в районе Масютовки Харьковской области. В результате произошедшего российские военнослужащие не пострадали, но есть раненые среди мирного населения. Им оказана вся необходимая медицинская помощь, подчеркнули в ведомстве.
Ранее Россия в рамках обсуждения зерновой сделки выдвинула требование о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти – Одесса, который рассчитан на транспортировку до 2,5 млн т аммиака в год. Это является одним из условий для дальнейшего продления зерновой сделки. После этого Киев выдвинул собственные условия для возобновления транзита российского аммиака через свою территорию, писал Reuters. В частности, среди условий – расширение действия зерновой сделки на большее количество товаров и портов. В МИД России подчеркнули, что таким образом условия сделки не могут быть расширены.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется. Сейчас действие зерновой сделки продлено до 17 июля включительно.