В МИД РФ оценили сроки восстановления аммиакопровода Тольятти – Одесса

Ранее Россия в рамках обсуждения зерновой сделки выдвинула требование о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти – Одесса, который рассчитан на транспортировку до 2,5 млн т аммиака в год. Это является одним из условий для дальнейшего продления зерновой сделки. После этого Киев выдвинул собственные условия для возобновления транзита российского аммиака через свою территорию, писал Reuters. В частности, среди условий – расширение действия зерновой сделки на большее количество товаров и портов. В МИД России подчеркнули, что таким образом условия сделки не могут быть расширены.